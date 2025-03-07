Про це пише 24 Канал з посиланням на Сили спеціальних операцій. Військові показали свою точну роботу на відео.

Дивіться також Ворожа піхота втратила важливі 2 складові: чому сповільнився наступ Росії

ССО відпрацювали по ворожих позиціях

Успішний наліт на позиції росіян в Курській області здійснили оператори 6 полку "Рейнджер" ССО. Дії бійців були злагодженими та професійними. Це дозволило їм знищити 8 окупантів.

Коли наші воїни виходять на полювання, це завжди точність, сила і безкомпромісність,

– прокоментували роботу побратимів у ССО.

Рейнджери вистежили російських військових за допомогою дронів та тепловізорів та застосували проти них стрілецьку зброю.

Раніше бійці ССО під час розвідки змогли виявити угрупування окупантів на одному з напрямків. Росіяни базувалися в одній із будівель промислового підприємства. Тактична група оперативно висунулася до окупованого об'єкта та провела там операцію. Будівлю було зачищено, а понад 20 росіян – ліквідовано.

Успішну бойову роботу показують і розвідники. Бійці ГУР знищили за допомогою FPV-дронів кількох російських загарбників на Покровському напрямку. Їхні чіткі методичні дії спрямовані на перерізання фронтової логістики росіян.