Можуть бути певні просування, але досягнення цілей, нарощення військового потенціалу без якихось радикальних кроків загарбники зробити не зможуть. Це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

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"Зараз бачимо ситуацію, що дійсно наступ противника по всій лінії фронту сильно знизився, зменшився. Це при тому, що останні тижні вони намагалися максимально залучити свою бронетехніку, яку вони накопичували довгий час", – сказав він.

Проблеми з артилерією та авіацією ворога

Іван Тимочко зазначив, що це пов'язано з тим, що ЗСУ змогли вибудувати досить серйозну систему оборони. Зокрема, і логістику. Українські захисники добре вивчили слабкі і сильні сторони росіян, змогли масштабувати процес знищення їхньої техніки. Зокрема, артилерії.

Крім того, наші бійці навчилися досить ефективно протидіяти КАБам, які окупанти запускали в необмеженій кількості. Зараз спостерігається зменшення кількості ворожих керованих авіабомб, їхня результативність також сильно впала.

Російська піхота втратила дві найбільші складові їхньої підтримки на землі і в повітрі. На землі – артилерії, у повітрі – авіації. Бо російська авіація давно не залітає на територію України. Якщо хтось з них наважується прилітати дуже близько до лінії фронту, для них це закінчується погано,

– підкреслив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Однак загалом російська армія набагато більша, ніж ЗСУ. Загарбники ведуть тактику ведення бойових дій, яка не передбачає збереження особового складу. Вони використовують безперервний тиск, не враховуючи втрати. Усе це впливає на те, що окупаційне військо попри все на тактичному рівні є серйозною загрозою.

"Позитивом є те, що раніше ЗСУ вдалося знищити декілька російських арсеналів стратегічного рівня. Втрата боєкомплекту на ньому призвела до того, що росіяни не змогли наростити інтенсивність артилерійського вогню, навіть попри те, що артилерії у них, хай і старенької, але є ще достатньо багато. Артилерію ми знищуємо. Питання боєкомплекту знизилось", – сказав Тимочко.

За його словами, навіть якщо Росія спрямує весь свій ВПК на виробництво снарядів, їхню закупівлю у партнерів, то якість артилерії від того особливо не покращиться. ЗСУ мають значно кращі позиції у артилерії та контрбатарейній боротьбі. Однак ризики для наших військових залишаються.

Навряд чи союзники Росії їй допоможуть

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ зауважив, що питання стоятиме у тому, чи не втрутяться якісь інші країни на користь Росії. Важко прогнозувати, яка з країн може прийняти внутрішньополітичні рішення, чи бути залежними на рівні лідерів від російської агентури, чи відмовитись допомагати країні-агресорці.

Ми бачимо, наскільки Росія активізувалася на зовнішній арені у пошуку підтримки і впливу на світових політиків. Це для того, щоб зараз наростити свій потенціал чи хоча б покращити свій стан на геополітичній арені до такого рівня, щоб могти серйозно впливати на переговорний процес,

– пояснив Тимочко.

На його думку, якщо нічого не зміниться щодо підтримки Росії з боку її союзників у військовому сенсі, то навіть ті наявні сили, засоби, ті союзники, що зараз є у Росії, навряд чи зможуть допомогти переламати хід бойових дій на лінії фронту.