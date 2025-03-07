Могут быть определенные продвижения, но достижение целей, наращивание военного потенциала без каких-то радикальных шагов захватчики сделать не смогут. Это 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Читайте также Россия штурмовала ряд направлений, больше всего – Торецк и Курщину: карта боевых действий 7 марта

"Сейчас видим ситуацию, что действительно наступление противника по всей линии фронта сильно снизилось, уменьшилось. Это при том, что последние недели они пытались максимально привлечь свою бронетехнику, которую они накапливали долгое время", – сказал он.

Проблемы с артиллерией и авиацией врага

Иван Тимочко отметил, что это связано с тем, что ВСУ смогли выстроить достаточно серьезную систему обороны. В частности, и логистику. Украинские защитники хорошо изучили слабые и сильные стороны россиян, смогли масштабировать процесс уничтожения их техники. В частности, артиллерии.

Кроме того, наши бойцы научились достаточно эффективно противодействовать КАБам, которые оккупанты запускали в неограниченном количестве. Сейчас наблюдается уменьшение количества вражеских управляемых авиабомб, их результативность также сильно упала.

Российская пехота потеряла две крупнейшие составляющие их поддержки на земле и в воздухе. На земле – артиллерии, в воздухе – авиации. Потому что российская авиация давно не залетает на территорию Украины. Если кто-то из них решается прилетать очень близко к линии фронта, для них это заканчивается плохо,

– подчеркнул председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Однако в целом российская армия гораздо больше, чем ВСУ. Захватчики ведут тактику ведения боевых действий, которая не предусматривает сохранения личного состава. Они используют непрерывное давление, не учитывая потери. Все это влияет на то, что оккупационное войско, несмотря на все, на тактическом уровне является серьезной угрозой.

"Позитивом является то, что ранее ВСУ удалось уничтожить несколько российских арсеналов стратегического уровня. Потеря боекомплекта на нем привела к тому, что россияне не смогли нарастить интенсивность артиллерийского огня, даже несмотря на то, что артиллерии у них, пусть и старенькой, но есть еще достаточно много. Артиллерию мы уничтожаем. Вопрос боекомплекта снизился", – сказал Тимочко.

По его словам, даже если Россия направит весь свой ВПК на производство снарядов, их закупку у партнеров, то качество артиллерии от этого особо не улучшится. ВСУ имеют значительно лучшие позиции в артиллерии и контрбатарейной борьбе. Однако риски для наших военных остаются.

Вряд ли союзники России ей помогут

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ отметил, что вопрос будет стоять в том, не вмешаются ли какие-то другие страны в пользу России. Трудно прогнозировать, какая из стран может принять внутриполитические решения, или быть зависимыми на уровне лидеров от российской агентуры, или отказаться помогать стране-агрессору.

Мы видим, насколько Россия активизировалась на внешней арене в поиске поддержки и влияния на мировых политиков. Это для того, чтобы сейчас нарастить свой потенциал или хотя бы улучшить свое положение на геополитической арене до такого уровня, чтобы иметь возможность серьезно влиять на переговорный процесс,

– объяснил Тимочко.

По его мнению, если ничего не изменится по поддержке России со стороны ее союзников в военном смысле, то даже те имеющиеся силы, средства, те союзники, что сейчас есть у России, вряд ли смогут помочь переломить ход боевых действий на линии фронта.