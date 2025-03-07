Западные медиа проанализировали, что при нынешних темпах наступления, оккупанты смогут захватить всю Украину не раньше, чем через столетие, передает 24 Канал.

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Где на фронте Россия имела успех

В Институте изучения войны подытожили последние изменения на фронте.

Геолокационные кадры за 5 марта свидетельствуют, что захватчики имели продвижение на Купянском направлении. Там враг продвинулся в юго-западной Двуречной (к северо-востоку от Купянска).

Также противник имел достижения в направлении Боровой, что на Харьковщине. Геолокационные кадры, опубликованы 5 марта, показывают, что российские войска продвигались к западу от Надежды (к востоку от Боровой).

На Северском направлении оккупанты имели успех. Геолокационные кадры за 6 марта показывают, что российские силы недавно продвинулись на запад от Белогоровки (к северо-востоку от Северска).

Украинские и российские силы недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры за 5 марта, показывают, что украинские силы имели незначительное продвижение в восточном Песчаном (к юго-западу от Покровска). Между тем россияне захватили Зеленое Поле (к востоку от Покровска).

Оккупанты также продвинулись на Новопавловском направлении. Снимки за 6 марта свидетельствуют, что враг продвинулся на юго-запад от Разлива (на юго-запад от Курахово).

Справка: Враг продолжал наступательные действия, но не достиг подтвержденных продвижений на таких направлениях: Краматорское, Торецкое, Лиманское, Харьковское, Гуляйпольское, Ореховское, Приднепровское, вдоль международной границы в Сумской области и в Курской области.

Карта фронта на 6 марта / Фото ISW