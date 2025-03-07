Західні медіа проаналізували, що за нинішних темпів наступу, окупанти зможуть захопити всю Україну не раніше, ніж за століття, передає 24 Канал.

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Де на фронті Росія мала успіх

В Інституті вивчення війни підсумували останні зміни на фронті.

Геолокаційні кадри за 5 березня свідчать, що загарбники мали просування на Куп'янському напрямку. Там ворог просунувся в південно-західній Дворічній (на північний схід від Куп'янська).

Також противник мав досягнення у напрямку Борової, що на Харківщині. Геолокаційні кадри, опубліковані 5 березня, показують, що російські війська просувалися на захід від Надії (на схід від Борової).

На Сіверському напрямку окупанти мали успіх. Геолокаційні кадри за 6 березня показують, що російські сили нещодавно просунулися на захід від Білогорівки (на північний схід від Сіверська).

Українські та російські сили нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри за 5 березня, показують, що українські сили мали незначне просування у східному Піщаному (на південний захід від Покровська). Тим часом росіяни захопили Зелене Поле (на схід від Покровська).

Окупанти також просунулися на Новопавлівському напрямку. Знімки за 6 березня свідчаться, що ворог просунувся на південний захід від Розлива (на південний захід від Курахового).

Довідка: Ворог продовжував наступальні дії, але не досяг підтверджених просувань на таких напрямках: Краматорський, Торецький, Лиманський, Харківський, Гуляйпільський, Оріхівський, Придніпровський, вздовж міжнародного кордону в Сумській області та на Курщині.

Карта фронту на 6 березня / Фото ISW