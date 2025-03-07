Упродовж останнього часу темпи просування росіян зменшилися. Це підтвердили, зокрема, в українській розвідці. Водночас у ГУР попередили, що на окупованих територіях залишається значне угруповання ворога – близько 620 тисяч військовослужбовців, передає 24 Канал із посиланням на The Atlantic.

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Скільки часу Росії потрібно для повної окупації України

Минулого року Росія досягла повільного прогресу в Україні ціною у сотні тисяч загиблих і поранених солдатів. І це все заради захоплення території, яка трохи перевищує розміри штату Род-Айленд.

За словами журналіста Грема Вуда, якщо окупанти продовжать наступати у такому темпі, то їм знадобиться приблизно 118 років, щоб повністю захопити Україну.

У статті він згадує слова Дональда Трампа та Джей Ді Венса під час зустрічі із Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті. Тоді обидва політики казали українському президенту, що його країна не перемагає у війні і в "дуже поганому становищі". Втім, вони забули згадати про те, що й Росія також не перемагає, її становище теж складне.

Журналіст поспілкувався з Андрієм Лісцовичем, який керує благодійною організацією Ukraine Defense Fund. Експерт переконує, що війна буде виграна не тією стороною, яка виробляє більше артилерійських снарядів, а тією, яка найефективніше екіпірує свої війська такими предметами, як акумуляторні батареї та радіопередавачі.

Джордж Баррос з Інституту вивчення війни сказав, що війна сповільнилася до такого рівня, що обидві сторони беруть і втрачають лише кілька квадратних миль пустої землі за раз. "Росіяни не прориваються через урбанізовану місцевість", – зазначив він. "Це здебільшого незаселені степи, з кількома селами та лише двома операційно значущими містами за весь минулий рік. Оце й усе, що вони можуть показати", – підсумував аналітик.

Матеріальні втрати заради цієї території були шокуючими. В одній із головних зон бойових дій у Донецьку, за словами Барроса, Росія "втратила приблизно 500 танків і 1000 бронетранспортерів — фактично по дивізії на кожні 10 кілометрів просування". Він повідомив, що останнім часом зафіксовано використання Росією в'ючних мулів замість механізованої техніки. Застосовувати їх на рівнинах східної України – це ознака відчаю.

"Росіяни спалюють свої запаси радянських часів", — сказав Баррос. За його словами, Уралвагонзавод, російський танковий завод, і Тульський завод боєприпасів працюють без перерви з моменту початку війни. Склади з старою технікою поступово порожніють, оскільки вона відправляється на поле бою та знищується. "Якщо вони не отримають масової партії техніки від північнокорейців чи китайців, то за 12–18 місяців росіяни наблизяться до критичного дефіциту", – сказав Баррос.

Зараз більшість вбивств на передовій здійснюється дронами. І Росія може виготовляти нові дрони набагато швидше, ніж виробляти танки. Україна першою знайшла розумні нові способи використання дронів. Але Росія помітила ці інновації, розробила контрзаходи та почала застосовувати дрони сама в значно більших масштабах, ніж її значно менший ворог.

Баррос також підкреслив, що здатність Росії до набору нових військових "повністю розбита". У бідній країні, як Росія, роздача жмень рублів є самою дефініцією відчаю. Інфляція там наближається до 20% (офіційно вона становить близько 9%), а суверенний фонд країни виснажується. Але Україна теж бідна і має проблеми з людськими ресурсами, як і Росія. Лісцович зазначив, що населення Росії втричі більше, ніж України, і коли гроші закінчаться, російське населення можна буде просто примусити воювати—що поставить його у приблизно таке ж деморалізоване становище, в якому зараз перебуває Україна.

У 2022 році всі аналітики припускали, що Путін і Росія будуть краще підготовлені до затяжної війни проти меншої України. Але ця гіпотеза виявилася хибною. Тепер затягування конфлікту шкодить більше Росії, ніж Україні,

– підсумував Баррос.