Вони намагалися прорвати українську оборону колоною бронетехніки. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на 24 ОМБр імені короля Данила.

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Росія втратила понад 30 окупантів

У бік українських позицій Росія відправила понад 20 одиниць техніки, зокрема, бойові машини десанту.

Зустрічали їх "тепло": піхота, артилерія та дронові екіпажі зробили все, щоб подорож загарбників стала незабутньою,

– написали військові.

Потім ця російська колона загрузла в "заторі" серед підбитої техніки, яка заблокувала ворогу переправу через Канал.

Живі окупанти взялися втікати, але не всім це вдалося.

"Щонайменше 14 одиниць техніки згоріли або залишилися на полі бою, інші вирішили не випробовувати долю та відкотились", – розповіли у бригаді.

Загалом російська армія задіяла для атаки близько 25 одиниць техніки. ЗСУ ⁠знищили 11 одиниць техніки, ще 5 машин – пошкоджені.

За попередніми даними, втрати ворога в живій силі склали щонайменше 33 особи вбитими та пораненими.