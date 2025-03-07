Ворог здійснив 89 авіаційних ударів із застосуванням 149 КАБів, понад 5 100 обстрілів, з них 194 – із РСЗВ, а також атакував 2729 дронами-камікадзе. Натомість ЗСУ уразили 17 районів зосередження особового складу Росії, техніки та один засіб РЕБ. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку ЗСУ відбили 4 атаки ворога біля Вовчанська.

На Куп'янському напрямку зафіксовано 2 атаки. Українська армія відбила штурми ворога поблизу Загризового.

На Лиманському напрямку Росія атакувала 16 разів, намагаючись просунутися біля Іванівки, Балки Журавки, Ямполівки та в напрямку Григорівки.

Росія атакувала біля Іванівки: дивіться на карті

На Сіверському напрямку російська армія один раз атакувала позиції ЗСУ біля Білогорівки.

На Краматорському напрямку було 13 боєзіткнень поблизу Часового Яру та в напрямку Ступочок.

Ворог атакував біля Часового Яру: дивіться на карті

На Торецькому напрямку загарбники здійснили 33 атаки біля Диліївки, Кримського, Озарянівки, Леонідівки та Торецька.

Атаки Росії зафіксовані біля Диліївки: дивіться на карті

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 19 штурмових і наступальних дій Росії біля населених пунктів Промінь, Даченське, Котлине, Надіївка, Улакли та Андріївка.

Ворог штурмував біля Даченського: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку українська армія відбила 5 атак біля Костянтинополя, Скудного та Бурлацького.

На Гуляйпільському напрямку ворог атакував 5 разів поблизу Привільного та Новосілки.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили 11 штурмів. Ворог хотів просунутися біля Малої Токмачки, Малих Щербаків, Нестерянки, Кам'янського та П'ятихаток.

Росія атакувала біля Малої Токмачки: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку наступальних дій ворога не було.

В операційній зоні на Курщині ЗСУ відбили 32 атаки росіян.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань немає.