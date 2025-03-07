Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций. Военные показали свою точную работу на видео.

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ССО отработали по вражеским позициям

Успешный налет на позиции россиян в Курской области осуществили операторы 6 полка "Рейнджер" ССО. Действия бойцов были слаженными и профессиональными. Это позволило им уничтожить 8 оккупантов.

Когда наши воины выходят на охоту, это всегда точность, сила и бескомпромиссность,

– прокомментировали работу собратьев в ССО.

Рейнджеры выследили российских военных с помощью дронов и тепловизоров и применили против них стрелковое оружие.

Ранее бойцы ССО во время разведки смогли обнаружить группировку оккупантов на одном из направлений. Россияне базировались в одном из зданий промышленного предприятия. Тактическая группа оперативно выдвинулась к оккупированному объекту и провела там операцию. Здание было зачищено, а более 20 россиян – ликвидировано.

Успешную боевую работу показывают и разведчики. Бойцы ГУР уничтожили с помощью FPV-дронов нескольких российских захватчиков на Покровском направлении. Их четкие методические действия направлены на перерезание фронтовой логистики россиян.