Российская армия также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага ориентировочно составили:

  • личного состава – около 883950 (+1000) человек,
  • танков – 10268 (+4);
  • боевых бронированных машин – 21346 (+12);
  • артиллерийских систем – 24148 (+24);
  • РСЗО – 1307 (+1);
  • средств ПВО – 1099 (+3);
  • самолетов – 370 (+0);
  • вертолетов – 331 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 28172 (+148);
  • крылатых ракет – 3120 (+35);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 39791 (+113);
  • специальной техники – 3772 (+3).


Потери врага на 8 марта 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ