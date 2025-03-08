Российская армия также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Актуальная статистика потерь
С начала полномасштабного вторжения потери врага ориентировочно составили:
- личного состава – около 883950 (+1000) человек,
- танков – 10268 (+4);
- боевых бронированных машин – 21346 (+12);
- артиллерийских систем – 24148 (+24);
- РСЗО – 1307 (+1);
- средств ПВО – 1099 (+3);
- самолетов – 370 (+0);
- вертолетов – 331 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 28172 (+148);
- крылатых ракет – 3120 (+35);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 39791 (+113);
- специальной техники – 3772 (+3).
Потери врага на 8 марта 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ