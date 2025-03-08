Об этом 24 Каналу рассказал заместитель командира 429 Отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич, заметив, что ситуация по реке Оскол отличается к северу и к югу от Купянска. Вооруженные Силы Украины и другие подразделения сдерживают врага.

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Какова ситуация возле реки Оскол

Как рассказал военный, к северу от Купянска ширина реки Оскол сравнительно небольшая – примерно 40 – 50 метров. Оккупантам удается перебрасывать живую силу на левый берег с помощью лодок. Они пытались возвести понтонные переправы, чтобы перебросить технику. Однако ВСУ и другие подразделения не дают им этого сделать.

Там только пехота. Где-то до полутысячи личного состава. Благодаря рельефу они расползаются по домам, кустах, посадках и лесах. И пытаются штурмовать небольшими пехотными группами, чтобы пролезать еще дальше. Работаем всеми средствами, чтобы выбить их оттуда. Это дорого им стоит,

– рассказал военный.

Без поддержки техники россияне несут огромные потери. Они буквально засыпают левый берег пехотой, чтобы хотя бы как-то там закрепиться.

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Оккупанты планировали полностью захватить левый берег реки Оскол еще до 1 ноября 2024 года. Затем все сдвинулось до 1 января. Планы у россиян не изменились. К югу от Купянска на правом берегу они пытаются расширить свой плацдарм, чтобы со временем возвести там переправы.

Мы все это понимаем. Поэтому держим их зажатыми для того, чтобы они не расползались. Держимся за левый берег,

– подчеркнул военный.

Напомним, по состоянию на 8 марта Россия потеряла почти 884 тысячи личного состава. Также Силы обороны Украины уничтожили 10268 танков, 21346 боевых бронированных машин, 24148 артиллерийских систем и тому подобное.