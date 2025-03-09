Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

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Что сейчас происходит на Харьковщине

На Харьковском направлении российские войска вели наступление в Волчанске. По данным ОСУВ "Хортица", бои с вражескими силами в городе продолжаются.

На Купянском направлении россияне проводили наступательные действия в районе Богдановского, Петро-Ивановки, Кондрашовки, Степной Новоселовки, Песчаного, Новой Кругляковки и Загрызово. Военные подчеркнули, что все атаки врага оказались напрасными и безуспешными.

Противник не оставляет намерений и попыток создать новый плацдарм на правом берегу реки Оскол в районе Красное Первое,

– говорится в сообщении.

В ОСУВ "Хортица" добавили, что оккупанты также пытаются перебросить силы на западный берег реки Оскол. Сейчас военные принимают меры для недопущения ухудшения тактического положения.

К слову, на фронте в течение суток 8 марта произошло 167 боевых столкновений. В частности на Купянском направлении произошло 11 атак оккупантов.