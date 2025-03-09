Больше всего вражеских атак зафиксировано на Курском, Покровском и Лиманском направлениях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Что происходит на фронте

На Харьковском направлении наши войска отбили 6 атак противника в районе Волчанска и в сторону Петро-Ивановки.

Бои возле Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Кондрашовка, Лозовая, Степная Новоселовка, Новая Кругляковка и Загрызово.

Какова ситуация на Купянском направлении: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 23 раза. Пытался продвинуться вперед вблизи Новомихайловки, Нового, Мирного, Колодезей, Ямполовки и Зеленой Долины.

Враг давит на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения в районах Часового Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 19 атак неподалеку Дружбы и Торецка.

Бои в Торецке: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники остановили 25 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Елизаветовка, Луч, Андреевка, Александрополь, Покровск, Сергеевка, Новоалександровка, Богдановка, Тарасовка, Лысовка, Зеленый Кут и Улаклы.

Что происходит под Покровском: смотрите на карте

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 6 атак противника вблизи Константинополя и Бурлацкого.

Бои на Новопавловском направлении: смотрите на карте

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили три атаки в сторону Чаривного.

На Ореховском направлении наши защитники отбили 7 вражеских штурмов в направлениях населенных пунктов Пятихатки, Степное, Щербаки и Каменское.

На Северском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки боестолкновений не зафиксировано.

В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 44 атаки российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 30 авиационных ударов с применением 44 управляемых бомб, а также совершил 577 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности 52 – из реактивных систем залпового огня.

Какова ситуация на Курщине: смотрите на карте

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.