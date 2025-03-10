На фронте продолжаются ожесточенные бои. За последние сутки произошло 151 боевое столкновение, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Где враг был наиболее активным

На Харьковском направлении наши войска отбили 6 атак врага в районе Волчанска.

Противник атаковал в районе Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 4 атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Лозовой, Петропавловки и Загрызово.

Враг штурмовал у Загрызово: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Балка Журавка, Новолюбовка, Мирное, Ивановка и Ямполовка.

Россияне пробовали продвинуться возле Новолюбовки: смотрите на карте

На Северском направлении украинские воины за сутки отражали 20 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались идти вперед в районах Белогоровки, Верхнекаменского и в направлении Серебрянки.

Оккупанты атаковали в направлении Серебрянки: смотрите на карте

На Краматорском направлении захватчик 4 раза пытался идти вперед на позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Часов Яр, Григорьевка и в сторону Ступочек и Белой Горы.

Оккупанты пытались продвинуться в районе Часового Яра: смотрите на карте

На Торецком направлении враг совершил 18 атак недалеко от населенных пунктов Торецк, Дружба и Дачное.

Противник атаковал возле Торецка: смотрите на карте

Обратите внимание! В ЦПД отмечали, что Силы обороны имели в Торецке определенные успехи.

На Покровском направлении наши защитники остановили 35 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Елизаветовка, Луч, Даченское, Котлино, Надиевка, Преображенка, Андреевка и Улаклы.

Агрессор штурмовал в районе Даченского: смотрите на карте

На Новопавловском направлении враг 5 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Скудное, Бурлацкое и Константинополь.

Россияне пробовали прорваться возле Константинополя: смотрите на карте

На Гуляйпольском направлении в районах Новополя и Привольного наши защитники отбили 9 штурмовых действий оккупантов.

Враг штурмовал в направлении Гуляйполя: смотрите на карте

На Ореховском направлении противник 4 раза шел вперед вблизи Степного, Нестерянки и Щербаков.

Противник атаковал возле Щербаков: смотрите на карте

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины отбили 27 атак российских захватчиков.