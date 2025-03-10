На фронті тривають запеклі бої. За останню добу відбулося 151 бойове зіткнення, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Де ворог був найбільш активним

На Харківському напрямку наші війська відбили 6 атак ворога в районі Вовчанська.

Противник атакував у районі Вовчанська: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося 4 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Петропавлівки та Загризового.

Ворог штурмував біля Загризового: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів. Намагався просунутися уперед поблизу населених пунктів Балка Журавка, Новолюбівка, Мирне, Іванівка та Ямполівка.

Росіяни пробували просунутися біля Новолюбівки: дивіться на карті

На Сіверському напрямку українські воїни за добу відбивали 20 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися йти вперед в районах Білогорівки, Верхньокам'янського та в напрямку Серебрянки.

Окупанти атакували у напрямку Серебрянки: дивіться на карті

На Краматорському напрямку загарбник 4 рази намагався йти вперед на позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Часів Яр, Григорівка та в бік Ступочок і Білої Гори.

Окупанти намагалися просунутися у районі Часового Яру: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Дружба та Дачне.

Противник атакував біля Торецька: дивіться на карті

Зверніть увагу! В ЦПД зазначали, що Сили оборони мали у Торецьку певні успіхи.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 35 штурмів агресора в районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Даченське, Котлине, Надіївка, Преображенка, Андріївка та Улакли.

Агресор штурмував у районі Даченського: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку ворог 5 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Скудне, Бурлацьке та Костянтинопіль.

Росіяни пробували прорватися біля Костянтинопіля: дивіться на карті

На Гуляйпільському напрямку в районах Новополя та Привільного наші оборонці відбили 9 штурмових дій окупантів.

Ворог штурмував у напрямку Гуляйполя: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку противник 4 рази йшов вперед поблизу Степового, Нестерянки та Щербаків.

Противник атакував біля Щербаків: дивіться на карті

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України відбили 27 атак російських загарбників.