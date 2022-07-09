Заборони на вивчення російської мови немає

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів, що не проти того, щоб російську мову вивчали люди, які вважають себе етнічними росіянами.

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Якщо батьки вважають себе етнічними росіянами та звертаються до школи з відповідною заявою, то чому ні?,

– каже Горбачов.

Омбудсмен зауважив, що прямої заборони на вивчення російської мови в Україні немає. Натомість законодавство гарантує людям, що належать до національних меншин, право навчання мовою відповідної нацменшини в комунальних закладах освіти поряд із державною.

Щодо кафедр російської мови на філологічних факультетах вишів ситуація також неоднозначна. Горбачов нагадав, що нещодавно закрили кафедри російської мови та історії російської літератури в ХНУ імені Каразіна. Замість неї у навчальному закладі діятиме кафедра слов'янської філології.

Разом з тим, варто розуміти, що вищі навчальні заклади формують свою структуру відповідно до запитів абітурієнтів. Усе залежить від кількості охочих вступити на певну спеціальність, у цьому випадку – російську мову. Якщо ж такого попиту немає, то скорочується кількість кафедр, факультетів, викладачів та бюджетних місць.

"Можливо буде та ж сама ситуація, що з викладанням російської мови у школі, коли вчителі проходили перекваліфікацію", – додав омбудсмен.

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