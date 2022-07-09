Запрета на изучение русского языка нет

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев рассказал, что не против того, чтобы русский язык изучали люди, считающие себя этническими русскими.

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Если родители считают себя этническими русскими и обращаются в школу с соответствующим заявлением, то почему нет?

– говорит Горбачев.

Омбудсмен отметил, что прямого запрета на изучение русского языка в Украине нет. Законодательство гарантирует людям, принадлежащим к национальным меньшинствам, право обучения языку соответствующего нацменьшинства в коммунальных учебных заведениях наряду с государственным.

Относительно кафедр русского языка на филологических факультетах вузов ситуация также неоднозначна. Горбачев напомнил, что недавно закрыли кафедры русского языка и истории русской литературы в ХНУ имени Каразина. Вместо нее в учебном заведении будет действовать кафедра славянской филологии.

Вместе с тем следует понимать, что высшие учебные заведения формируют свою структуру в соответствии с запросами абитуриентов. Все зависит от количества желающих поступить на определенную специальность, в этом случае – русский язык. Если такого спроса нет, то сокращается количество кафедр, факультетов, преподавателей и бюджетных мест.

"Возможно будет та же ситуация, что с преподаванием русского языка в школе, когда учителя проходили переквалификацию", – добавил омбудсмен.

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