Громадський діяч Андрій Смолій опублікував відповідь Департаменту освіти і науки КМДА на звернення, чи викладатимуть російську надалі у школах столиці. Раніше це питання у загальноукраїнському масштабі прокоментував освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

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У школах столиці діти більше не вивчатимуть російську

У школах Києва не викладатимуть російською, а також державна мова країни-агресорки зникне з програми навчання, як предмет чи факультатив. Про це йдеться у відповіді Департаменту освіти та науки Київської міської державної адміністрації на запит молодіжного клубу "Джура".

За результатами розгляду повідомляємо, що за інформацією управлінь освіти районних державних адміністрацій у місті Києві, станом на 01.07.2022 року, освітніми програмами закладів загальної середньої освіти міста Києва на 2022 – 2023 навчальний рік не передбачається викладання предметів російською мовою та вивчення російської мови як предмету або факультативно,

– йдеться в офіційному листі КМДА.

До слова, Андрій Смолій додав, що з 1 вересня громадськість активно відстежуватиме ситуацію довкола цього питання.

До речі Яким буде навчання з 1 вересня в школах України

Нагадаємо, що раніше у Харківському університеті імені Каразіна вирішили ліквідувати кафедри російської мови та історії російської літератури. Натомість виш залучив викладачів польської мови та літератури й сформував кафедру слов'янської філології.

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