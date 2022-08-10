Навчальний рік – 2022/2023 пройде в умовах воєнного стану, що оголошено в Україні після початку повномасштабного російського вторгнення. Відповідно до цього весь навчальний процес в українських школах буде підпорядкований логіці воєнного часу.

Навчання онлайн чи офлайн До чого готуватися школярам в Україні

Вимогою Кабміну було, за можливості, проводити навчання офлайн. Чиновники вважають, що це забезпечить необхідну соціалізацію дітей та "краще охоплення освітою".

Минулий навчальний рік українські діти завершували онлайн, а це вплинуло як на рівень викладання, так і на рівень засвоєння матеріалу. Також багатьом було просто не до уроків – мільйони українців залишили власні домівки, деякі втратили їх назавжди.

Школа у Марганці після російського обстрілу 10 серпня / Дніпропетровська ОДА

Підготовка до нового навчального року

Відповідно до рішень Кабміну, офлайнове навчання можливо лише у тих школах, де є укриття. Навчальним закладам дали час на їх облаштування та ремонт. Для більшості шкіл ними стали підвальні приміщення. Контроль за процесом було покладено на ДСНС, а загальний нагальний здійснює місцева влада, а саме Військово-цивільні адміністрації.

На всій території України активно відбувається підготовка до нового навчального року, до якої залучено велику кількість державних органів. Нашою основною метою є перетворення кожного закладу освіти на територію безпеки. Якщо створити в закладі освіти безпечні умови для перебування всіх учасників освітнього процесу неможливо, навчання офлайн не відбуватиметься. Безпека – головна складова,

– заступниця міністра освіти Віра Рогова розповіла про підготовку до нового навчального року.

Звіти Міносвіти вказують, що станом на 1 вересня в Україні 36% шкіл мають перевірені укриття (за офіційною класифікацією – "найпростіші укриття"). Саме в таких школах і буде можливе очне навчання.

Вимоги до укриттів у навчальних закладах / Інфографіка МОН

Зазначимо, що у деяких областях ситуація значно краща й там показники шкіл, що готові до офлайн-навчання, становлять 70% і вище. Наприклад, станом на кінець липня, на Черкащині 78% закладів освіти готові до початку безпечного навчального року в форматі офлайн, у Києві – 75%, у Чернівецькій області – 76,3%. У великих містах ситуація краща, натомість у селах та невеликих містечках – проблем більше.

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При цьому все буде залежати від безпекової ситуації в кожному окремому населеному пункті. Вирішуватимуть, як буде проходити навчання, обласні військові адміністрації та засновники закладів освіти.

Наразі в Україні зруйновані або зазнали пошкоджень понад тисячі шкіл. Також нереальним виглядає відновлення офлайн-навчання у прифронтових зонах, а такими зараз є Миколаївська, Запорізька, Харківська області, небезпечно прикордонних з росією та білоруссю районах на півночі України. Крім того, триває евакуація з Донецької області та Луганщини – навчання та навіть саме лише перебування там дітей є небезпечним.

Навчальний процес

У новому навчальному році буде чотири моделі освітнього процесу:

очне;

дистанційне;

змішане навчання;

індивідуальна форма роботи (екстернат або сімейна форма навчання).

Щоб визначити, який формат найбільше підходить дітям, міносвіти проводить опитування батьків. Наразі більшість обирає змішаний або очний формат освітнього процесу, запевняють чиновники.

Важливо Де в Україні будуть вчитися дистанційно з 1 вересня

Не так все радісно у звітах освітнього омбудсмена Сергія Горбачова. Його офіс ініціював власне опитування батьків щодо організації нового навчального року. Цим Горбачов накликав на себе гнів Міносвіти, який побачив зазіхання на власні права та загрозу своїм планам.

Що ж налякало Міносвіти? Результати дослідження вказують, що три чверті опитаних батьків не готові, щоб з 1 вересня їхні діти навчалися очно. І хоча автори опитування підкреслюють, що воно не є репрезентативним, новина мала потужний ефект й спровокувала між чиновниками справжню епістолярну війну.

У підсумку обрали золоту середину – чиновники створять умови для навчання, а остаточне рішення буде за батьками.

Право вибору форми навчання буде за батьками. Адміністрація школи створить умови для очного та дистанційного навчання, а також уже працює над форматом змішаного навчання. Одні хочуть скорішого повернення дітей до традиційного навчання, взаємодії з вчителями та спілкування з однолітками, адже соціалізація – важливий елемент для розвитку. Інші батьки задоволені створеними умовами в захисній споруді школи, однак їхні серця стискаються від думки, що вони не будуть поруч зі своєю дитиною в разі повітряної тривоги,

– міністр освіти Сергій Шкарлет прокоментував вибір форми навчання.