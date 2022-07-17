Після початку російського вторгнення дитячі садки, школи та виші були переведені у дистанційний режим роботи. Навесні деякі садочки у найбільш безпечних регіонах України відновили свої роботу, літом процес прискорився. Також в Уряді вирішили, що новий навчальний рік у школах почнеться 1 вересня 2022 року та у форматі офлайн.

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Головною запорукою є безпека. Навчальні заклади відкриваються лише там, де не ведуться бойові дії та мінімізований ризик артилерійських обстрілів. Втім, небезпека ракетних обстрілів, від яких наразі не застраховане, на жаль, жодне українське місто, нікуди не поділася і не зникне, доки Росія не буде переможена.

Учні, які живуть поряд із лінією бойових дій, будуть переводитися на дистанційне навчання. Точка ризику – це заклади, що опинилися ближче 40 кілометрів від умовної лінії фронту.

Безпека дітей – понад усе

В усіх садочках та школах мають бути укриття або бомбосховища, розраховані на всіх учнів та вчителів. Якщо укриття не розраховано на наявну кількість учнів, тоді буде розглядатися питання про навчання у декілька змін.

Навчання рекомендують проводити лише на перших поверхах, щоб у разі повітряної тривоги швидко залишити небезпечне місце.

Якщо укриття немає, то діти будуть працювати дистанційно або будуть навчатись у "опорних пунктах". Наприклад, деякі школи мають більшу площу, ніж там навчається дітей. Тому декілька навчальних закладів можуть звести в один. Питання транспорту та логістики у такому разі покладається на представників місцевого врядування.

Паспорт безпеки

Перед початком навчального року усі дитсадки та школи разом з прилеглою територією мають перевірити працівники ДСНС. Також на перевірку чекають системи оповіщення, зокрема, для дітей з особливими потребами.

У навчальних закладах повинна бути зроблена навігація шляхів евакуації та облаштоване укриття (або укриття поблизу), Укриття повинні бути інклюзивними та мати запаси води, медикаментів, необхідного обладнання та інших матеріалів для забезпечення безпеки.

Кожен заклад освіти буде перевірений окремо й за підсумками перевірки має отримати паспорт безпеки. Лише за такої умови дитсадок чи школа зможуть працювати.

В укриттях у школах мають бути створені умови для ведення навчального процесу.

У дитсадках в укриттях, крім необхідних меблів, рушників і ковдр має бути облаштований ігровий куточок – з книжками, іграшками, олівцями й розмальовками.

Ми маємо забезпечити паспорт безпеки кожного закладу освіти. Маємо забезпечити покажчики руху до бомбосховища, плани евакуації, розрахунковий час заходу до бомбосховища, кожен з батьків має бути проінформований, у яких безпекових умовах має навчатись його дитина,

– міністр освіти Сергій Шкарлет розповів про умови відкриття навчальних закладів.

Скільки часу дітям та працівникам закладу доведеться перебувати в укритті – передбачити неможливо. Тому необхідно подбати, щоб в укритті був мінімальний набір для забезпечення життєвих потреб для дітей і персоналу.

Тренування та реальна загроза

Для дітей та батьків проведуть інструктажі з безпеки. Розкажуть, як діяти під час повітряної тривоги та в інших екстрених випадках. Також будуть проведені навчання та відпрацювання дій у разі сигналу про повітряну тривогу.

На жаль, крім навчань будуть і реальні повітряні тривоги. Й діти мають розуміти їх небезпеку та знати свої дії.

У випадку повітряної тривоги урок буде перерваний, а діти мають пройти в укриття і перебуватимуть там до завершення тривоги.

Тривожний рюкзак

У помічника вихователя має бути зібраний "тривожний рюкзак", з ним він має прослідувати разом з дітками до укриття у разі повітряної тривоги.

У "тривожному рюкзаку" має бути: аптечка із препаратами для надання першої медичної допомоги; засоби гігієни — серветки, рушники; місткість із чистою водою, яку потрібно міняти щоденно.

Групи та класи не повинні бути великими, щоб у дорослих була можливість допомогти всім дітям вчасно евакуюватись.

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