После начала российского вторжения детские сады, школы и вузы были переведены в дистанционный режим работы. Весной некоторые сады в наиболее безопасных регионах Украины возобновили свою работу, летом процесс ускорился. Также в правительстве решили, что новый учебный год в школах начнется 1 сентября 2022 и в формате офлайн.
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Главным залогом является безопасность. Учебные заведения открываются только там, где не ведутся боевые действия и минимизирован риск артиллерийских обстрелов. Впрочем, опасность ракетных обстрелов, от которых пока не застрахован, к сожалению, ни один украинский город, никуда не делась и не исчезнет, пока россия не будет побеждена.
Безопасность детей – превыше всего
Во всех садах и школах должны быть укрытия или бомбоубежища, рассчитанные на всех учащихся и учителей. Если укрытие не рассчитано на количество учеников, тогда будет рассматриваться вопрос об обучении в несколько смен.
Обучение рекомендуется проводить только на первых этажах, чтобы в случае воздушной тревоги быстро покинуть опасное место.
Паспорт безопасности
Перед началом учебного года все детсады и школы вместе с прилегающей территорией должны проверить работники ГСЧС. Также проверки ждут системы оповещения, в частности, для детей с особыми потребностями.
В учебных заведениях должна быть сделана навигация путей эвакуации и обустроенное укрытие (или укрытие поблизости). Укрытия должны быть инклюзивными и иметь запасы воды, медикаментов, необходимого оборудования и других материалов для обеспечения безопасности.
В укрытиях в школах должны быть созданы условия для учебного процесса.
В детсадах в укрытиях, кроме необходимой мебели, полотенец и одеял должен быть обустроен игровой уголок – с книгами, игрушками, карандашами и раскрасками.
Мы должны обеспечить паспорт безопасности каждого учебного заведения. Должны обеспечить указатели движения в бомбоубежище, планы эвакуации, расчетное время захода в бомбоубежище, каждый из родителей должен быть проинформирован, в каких условиях безопасности должен учиться его ребенок,
– министр образования Сергей Шкарлетт рассказал об условиях открытия учебных заведений.
Сколько времени детям и работникам заведения придется находиться в укрытии – предугадать невозможно. Поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы в укрытии был минимальный набор для обеспечения жизненных потребностей для детей и персонала.
Тренировка и реальная угроза
Для детей и родителей проведут тренировки по безопасности. Расскажут, как себя вести во время воздушной тревоги и в других экстренных случаях. Также, будут проведены обучение и отработка действий при сигнале о воздушной тревоге.
К сожалению, помимо учений будут и реальные воздушные тревоги. И дети должны понимать их опасность и знать свои действия.
В случае воздушной тревоги урок будет прерван, а дети должны пройти в укрытие и находиться там до завершения тревоги.
Тревожный рюкзак
У помощника воспитателя должен быть собран "тревожный рюкзак", с ним он должен проследовать вместе с детьми до укрытия при воздушной тревоге.
Группы и классы не должны быть большими, чтобы взрослые могли помочь всем детям вовремя эвакуироваться.
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