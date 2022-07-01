С началом российского вторжения 24 февраля 2022 года в Украине не осталось безопасных городов, ведь целью ракет врага мог стать любой населенный пункт и, что самое страшное, любая цель, включая гражданские объекты.
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В условиях военного положения
С зимы 2022 года Украина живет в условиях военного положения, а это значит, что жизнь в стране изменилась. В результате вторжения значительная часть Украины стала театром боевых действий, сотни тысяч украинцев потеряли свои дома, миллионы стали беженцами, был разрушен привычный уклад жизни. Это касалось и детских садов.
Двор киевского ДОУ, куда 26 июня 2022 года попала российская ракета / ГСЧС
Впрочем, хоть, к сожалению, до конца войны и далеко, но жизнь продолжается, а значит – возникла необходимость восстановления того, что до начала российского нашествия считалось обычным. Конечно, там, где это возможно.
После первых страшных недель и вместе с победами украинских военных гражданские украинцы начали возвращаться в свои дома и приступать к работе, в частности, на объектах критической инфраструктуры и важных для обороноспособности Украины участках.
Разрушенный россиянами детский сад в Мариуполе:
В такой ситуации возникла проблема – куда девать детей? Это хорошо, когда есть бабушки или дедушки или один из родителей не работает или может работать удаленно и не обращать внимание на баловство своих потомков, но так бывает далеко не всегда.
Где открылись детские сады
Учитывая эти обстоятельства, было принято решение об открытии детских садов с 16 мая. Это было сделано не централизованно, а с учетом особенностей регионов.
Так, 16 мая открылись садики в Западной Украине, на Подолье (эти территории не были оккупированы и не стали зоной боевых действий, соответственно – не притерпели значительных разрушений), а также в некоторых районах Киевщины, Черкасщины, Полтавщины, Сумщины. В Киеве первые садики открыли спустя две недели – с 1 июня 2022 года.
Сложнее ситуация на Харьковщине и в самом Харькове, поскольку они постоянно подвергаются вражеским обстрелы. В таких чрезвычайно сложных условиях только в некоторых садах открылись группы неполного дня, а полноценного возобновления работы дошкольных заведений не стоит.
Какие условия открытия детсадов
Детские образовательные учреждения должны быть оборудованы бомбоубежищами или укрытиями. Они должны быть на территории детсадов или рядом. Безопасность детей и воспитателей – главное требование.
Мэр Киева обещает позаботиться о безопасности детей в конце 4-го месяца российского вторжения / Скриншот
Этим критериям отвечают не так много детсадов, поэтому сейчас активно началась работа по обустройству необходимых укрытий.
Ожидается, что количество открытых ДОУ будет расти, но это зависит от успехов ВСУ на фронте и количества воздушных тревог в регионе.
Как работают детские сады
Сначала в основном это группы неполного дня (график – с 8:00 до 14:00 с завтраком и обедом), но постепенно ДОУ возвращаются в полноценный режим работы. Номера детсадов, работающих или только готовящихся к открытию, не разглашаются для безопасности детей. Родителей просят контактировать с воспитателями и заведующими.
В группах может быть не более 12 детей, чтобы в случае воздушной тревоги не возникало лишних осложнений и взрослые могли помочь малышам.
Украинские садики, как правило, двухэтажные. В настоящее время в условиях постоянных угроз детей оставляют только на первом этаже и не позволяют находиться на втором, чтобы в случае воздушной тревоги они могли быстро спрятаться в укрытии.
Кто несет ответственность за детей
В мирное время ответственность за детей несут воспитатели, но в военное время они, к сожалению, не могут обеспечить 100-процентную безопасность своим воспитанникам. Кое-где родителей просят написать "расписку", что те отдают ребенка в ДОУ на свой страх и риск. Юридическая ценность этого документа, конечно, сомнительна, но другого выхода пока просто не существует.
Кто имеет право посещать ДОУ
Поскольку количество мест в садах ограничено, были предприняты определенные шаги. Так, основанием для принятия ребенка в садик является справка от обоих родителей о том, что они работают.
В некоторых областях в сады принимают только детей, чьи родители работают на предприятиях критической инфраструктуры. Поэтому родителям нужно быть готовым предоставить справку с места работы, где будет указано, что они медики, правоохранители, служащие и т.д.
Садики в Украине возобновили офлайновую работу с середины мая / 24 канал
Впрочем, со временем эти ограничения снимаются, ведь для Украины важно восстановить мощности своей экономики, а для этого все взрослые должны вернуться к работе.