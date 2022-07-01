С началом российского вторжения 24 февраля 2022 года в Украине не осталось безопасных городов, ведь целью ракет врага мог стать любой населенный пункт и, что самое страшное, любая цель, включая гражданские объекты.

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В условиях военного положения

С зимы 2022 года Украина живет в условиях военного положения, а это значит, что жизнь в стране изменилась. В результате вторжения значительная часть Украины стала театром боевых действий, сотни тысяч украинцев потеряли свои дома, миллионы стали беженцами, был разрушен привычный уклад жизни. Это касалось и детских садов.

За более чем 4 месяца вторжения Россия и россияне убили десятки тысяч мирных украинцев, в том числе детей (только по официальным данным, жертвами врага стали более 340 детей). Популярными целями для россиян являются гражданские объекты, в том числе и детские сады. Так, были стерты с лица земли детские сады во многих городах Украины, страшные кадры с разрушенными детсадами в Мариуполе, Степногорске и других городах страны облетели весь мир. К сожалению, враг продолжает ракетный террор и так же стреляет по всему без разбора. Так, в субботу, 26 июня, российская ракета попала по территории детского сада в центре Киева и оставила после себе огромную воронку прямо на площадке.

Двор киевского ДОУ, куда 26 июня 2022 года попала российская ракета / ГСЧС

Впрочем, хоть, к сожалению, до конца войны и далеко, но жизнь продолжается, а значит – возникла необходимость восстановления того, что до начала российского нашествия считалось обычным. Конечно, там, где это возможно.

С началом активных военных действий ДОУ в Украине не закрылись, а перешли в онлайновый режим.

После первых страшных недель и вместе с победами украинских военных гражданские украинцы начали возвращаться в свои дома и приступать к работе, в частности, на объектах критической инфраструктуры и важных для обороноспособности Украины участках.

Разрушенный россиянами детский сад в Мариуполе:

В такой ситуации возникла проблема – куда девать детей? Это хорошо, когда есть бабушки или дедушки или один из родителей не работает или может работать удаленно и не обращать внимание на баловство своих потомков, но так бывает далеко не всегда.

Где открылись детские сады

Учитывая эти обстоятельства, было принято решение об открытии детских садов с 16 мая. Это было сделано не централизованно, а с учетом особенностей регионов.

Так, 16 мая открылись садики в Западной Украине, на Подолье (эти территории не были оккупированы и не стали зоной боевых действий, соответственно – не притерпели значительных разрушений), а также в некоторых районах Киевщины, Черкасщины, Полтавщины, Сумщины. В Киеве первые садики открыли спустя две недели – с 1 июня 2022 года.

Сложнее ситуация на Харьковщине и в самом Харькове, поскольку они постоянно подвергаются вражеским обстрелы. В таких чрезвычайно сложных условиях только в некоторых садах открылись группы неполного дня, а полноценного возобновления работы дошкольных заведений не стоит.

Какие условия открытия детсадов

Детские образовательные учреждения должны быть оборудованы бомбоубежищами или укрытиями. Они должны быть на территории детсадов или рядом. Безопасность детей и воспитателей – главное требование.

Мэр Киева обещает позаботиться о безопасности детей в конце 4-го месяца российского вторжения / Скриншот

Этим критериям отвечают не так много детсадов, поэтому сейчас активно началась работа по обустройству необходимых укрытий.

Родители должны понимать, что в украинских детсадах нет бомбоубежищ (не спрашивайте, почему этого никто не предполагал раньше) в классическом понимании. В основном "укрытие" в ДОУ – это подвал, в котором установлены биотуалеты, отремонтировано электричество и проверена вентиляция, они оборудованы несколькими выходами и соответствуют правилу "двух стен". Это должно успокоить родителей.

Ожидается, что количество открытых ДОУ будет расти, но это зависит от успехов ВСУ на фронте и количества воздушных тревог в регионе.

Как работают детские сады

Сначала в основном это группы неполного дня (график – с 8:00 до 14:00 с завтраком и обедом), но постепенно ДОУ возвращаются в полноценный режим работы. Номера детсадов, работающих или только готовящихся к открытию, не разглашаются для безопасности детей. Родителей просят контактировать с воспитателями и заведующими.

В группах может быть не более 12 детей, чтобы в случае воздушной тревоги не возникало лишних осложнений и взрослые могли помочь малышам.

Украинские садики, как правило, двухэтажные. В настоящее время в условиях постоянных угроз детей оставляют только на первом этаже и не позволяют находиться на втором, чтобы в случае воздушной тревоги они могли быстро спрятаться в укрытии.

Кто несет ответственность за детей

В мирное время ответственность за детей несут воспитатели, но в военное время они, к сожалению, не могут обеспечить 100-процентную безопасность своим воспитанникам. Кое-где родителей просят написать "расписку", что те отдают ребенка в ДОУ на свой страх и риск. Юридическая ценность этого документа, конечно, сомнительна, но другого выхода пока просто не существует.

Кто имеет право посещать ДОУ

Поскольку количество мест в садах ограничено, были предприняты определенные шаги. Так, основанием для принятия ребенка в садик является справка от обоих родителей о том, что они работают.

В некоторых областях в сады принимают только детей, чьи родители работают на предприятиях критической инфраструктуры. Поэтому родителям нужно быть готовым предоставить справку с места работы, где будет указано, что они медики, правоохранители, служащие и т.д.

Садики в Украине возобновили офлайновую работу с середины мая / 24 канал

Впрочем, со временем эти ограничения снимаются, ведь для Украины важно восстановить мощности своей экономики, а для этого все взрослые должны вернуться к работе.

Частные детские сады

Упомянутые выше правила и условия касаются и частных ДОУ , тем не менее, в каждом из таких детских садов могут быть свои условия.