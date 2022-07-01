З початком російського вторгнення 24 лютого 2022 в Україні не залишилось безпечних міст, адже ціллю ракет ворога могло стати будь-який населений пункт та, що найстрашніше, будь-яка ціль, включно з цивільними об'єктами.

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В умовах воєнного стану

З зими 2022 року Україна живе в умовах воєнного стану, а це значить, що життя в країні змінилося. Внаслідок вторгнення значна частина України стала театром бойових дій, сотні тисяч українців втратили свої домівки, мільйони стали біженцями, було зруйновано звичний уклад життя. Це стосувалося й дитячих садків.

За понад 4 місяці вторгнення Росія та росіяни вбили десятки тисяч мирних українців, зокрема дітей (лише згідно з офіційними даними, жертвами ворога стали понад 340 дітей). Популярними цілями для росіян є цивільні об'єкти, зокрема, й дитячі садочки. Так, були стерті з лиця землі дитячі садочки у багатьох містах України, страшні кадри зі зруйнованими дитсадками у Маріуполі, Степногірську та інших містах країни облетіли весь світ. На жаль, ворог продовжує ракетний терор і так само гатить по всьому без розбору. Так, у суботу, 26 червня, російська ракета влучила по території дитячого садочку у середмісті Києва та залишила по собі величезну воронку просто на майданчику.

Подвір'я київського ДНЗ, куди 26 червня 2022 року влучила російська ракета / ДСНС

Втім, хоч, на жаль, до кінця війни й далеко, але життя триває, а значить – постала необхідність відновлення того, що до початку російської навали вважалося буденним. Звісно, там, де це можливо.

З початком активних воєнних ДНЗ в Україні не закрилися, а перейшли в онлайновий режим.

Після перших страшних тижнів та разом з перемогами українських військових цивільні українці почали повертатися до своїх домівок і ставати до роботи, зокрема, на об'єктах критичної інфраструктури та важливих для обороноздатності України ділянках.

Зруйнований росіянами дитячий садок у Маріуполі:

У такій ситуації виникла проблема – куди подіти дітей? Це добре, коли є бабусі чи дідусі або ж один з батьків не працює або може працювати віддалено та не зважати пустощі своїх нащадків, але так буває далеко не завжди.

Де відкрилися дитячі садочки

Зважаючи на ці обставини було ухвалено рішення про відкриття дитячих садочків з 16 травня. Це було зроблено не централізовано, а з урахуванням особливостей регіонів.

Так, 16 травня відкрилися садочки на Західній Україні, на Поділлі (ці території не були окуповані та не стали зоною бойових дій, відповідно – не зазнали значних руйнувань), а також у деяких районах Київщини, Черкащини, Полтавщини, Сумщини. У Києві перші садочки відкрили за два тижні – з 1 червня 2022 року.

Складніше ситуація на Харківщині та в самому Харкові, оскільки вони постійно зазнають ворожих обстрілів. У таких надзвичайно складних умовах лише в деяких садочках відкрилися групи неповного дня, а повноцінного відновлення роботи дошкільних закладів годі й чекати.

Які умови відкриття дитсадків

Дошкільні навчальні заклади мають бути обладнані бомбосховищами або укриттями. Вони мають бути на територію дитсадків або поруч. Безпека дітей та вихователів – це головна вимога.

Мер Києва обіцяє подбати про безпеку дітей наприкінці 4-го місяця російського вторгнення / Скриншот

Цим критеріям відповідають не так багато дитсадків, тому зараз активно почалися роботу з влаштування необхідних укриттів

Батьки повинні розуміти, що в українських дитсадках немає бомбосховищ (не питайте, чому цього ніхто не передбачав раніше) у класичному розумінні. Здебільшого “укриття” у ДНЗ – це підвал, в якому встановлені біотуалети, відремонтовано електрику та перевірено вентиляцію, вони облаштовані кількома виходами та відповідають правилу “двох стін”. Це має заспокоїти батьків.

Очікується, що кількість відкритих ДНЗ буде зростати, але це залежить від успіхів ВСУ на фронті та кількості повітряних тривог у регіоні.

Як працюють дитячі садочки

Спочатку здебільшого це групи неповного дня (графік – з 8:00 до 14:00 зі сніданком та обідом), але поступово ДНЗ повертаються до повноцінного режиму роботи. Номери дитсадків, які працюють або тільки готують до відкриття, не розголошуються для безпеки дітей. Батьків просять тримати контакт із вихователями та завідувачами.

У групах може бути не більше 12 дітей, щоб у разі повітряної тривоги не виникало зайвих ускладнень і дорослі могли допомогти малечі.

Українські садочки, як правило, двоповерхові. Нині в умовах постійних загроз дітей залишають лише на першому поверсі й не дозволяють перебувати на другому, щоб у разі повітряної тривоги вони могли швидко сховатися в укритті.

Хто несе відповідальність за дітей

У мирний час відповідальність за дітей несуть вихователі, але у воєнний час вони, на жаль, не можуть гарантувати 100-відсоткову безпеку своїм вихованцям. Подекуди батьків просять написати "розписку", що ті віддають дитину до ДНЗ на свій страх та ризик. Юридична цінність цього документу, звісно, сумнівно, але іншого виходу наразі просто не існує.

Хто має право відвідувати ДНЗ

Оскільки кількість місць у садочках є обмеженою, були вжиті певні кроки. Так, підставою для прийняття дитини в садочок є довідка від обох батьків про те, що вони працюють.

У деяких областях до садочків приймають лише дітей, чиї батьки працюють на підприємствах критичної інфраструктури. Тому батькам треба бути готовим надати довідку з місця роботи, де буде вказано, що вони є медиками, правоохоронцями, службовцями тощо.

Садочки в Україні відновили офлайнову роботу з середини травня / 24 канал

Втім, з часом ці обмеження знімаються, адже для України критично важливо відновити потужності своєї економіки, а для цього всі дорослі повинні повернутися до роботи.

Приватні дитячі садочки

Згадані вище правила та умови стосуються й приватних ДНЗ, в тім, у кожному з таких дитячих садочків можуть бути свої умови.