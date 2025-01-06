О том, как изменилась ситуация на фронте с 30 декабря по 5 января, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

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Конец прошлой недели снова приковал внимание общественности к Курской области. И нет, она не принесла резких изменений линии боевого соприкосновения, однако дала надежду громким скулениям российских военкоров. Вражеские источники 5 января сообщили о начале нового наступления Сил обороны на Курском направлении.

Отдельные намеки были и от украинских чиновников. В частности, глава ЦПД Андрей Коваленко сообщил, что оккупанты "были атакованы на нескольких направлениях" и, по его словам, "это стало неожиданностью для них". В то же время глава Офиса президента Андрей Ермак написал: "Курщина, хорошие новости, Россия получает то, чего заслуживает".

Как пишут российские каналы, в наступлении была задействована бронетехника, машины разминирования, а также средства РЭБ, которые, как утверждается, успешно противодействуют российским беспилотникам. Пишут, что украинские военные имеют "локальные успехи".

Согласно сообщениям в сети, украинские силы проводили атаки по трем направлениям. Основное, как отмечается, это наступление из райцентра Суджи в сторону Большого Солдатского. Предварительно, ВСУ продвинулись в полях на юго-запад и юг от Бердина и вошли в южную часть населенного пункта. Институт изучения войны также пишет, что было активизировано наступление в районе Леонидово, а также проведена атака возле Пушкарного, к востоку от Суджи.

В то же время DeepState пишет, что россияне проводят наступление на Малую Локню, Свердликово и Леонидовку. Штурмовые действия ВСУ продолжаются параллельно с этим, поэтому делать выводы по ЛБЗ пока рано. Ожидаем официальной информации. Согласно карте DeepState, за прошедшую неделю изменений не зафиксировано.

Ситуация в Курской области / Карта DeepStateMAP

Российские войска в течение прошлой недели не меняли свой приоритет. Интенсивность боев на Покровском направлении остается наибольшей. Враг намерен выйти к самому городу и границе Днепропетровской области. Россиянам осталось около 2,5 километров до домов в самом Покровске.

По всему южному отрезку от Покровска по линии населенных пунктов от Сухого Яра до Нововасильевки россияне продолжают небольшими группами лезть, насыщаться и закрепляться для дальнейшего продвижения. Россияне имеют переменный успех.

С начала недели продолжаются особенно ожесточенные бои за село Нововасильевка. Отмечается, что россияне наступают в нескольких местах. Ежедневно в село заходит на штурм ориентировочно от двух взводов пехоты до целой роты. В большинстве пешим порядком, иногда при поддержке ББМ, а иногда вообще на ЛАТ. Россиянам удалось достичь успеха в центре села, однако частично он присутствует во всех уголках населенного пункта. Бои идут буквально за каждый дом. Иногда Силы обороны могут быть в одном, а оккупанты – в соседнем. DeepState пишут, что тактическая обстановка в селе на уровне хаоса.

В течение прошлой недели враг достиг успеха вблизи Успеновки, также в Соленом, Зеленом, Новоелизаветовке, Воздвиженке. Россияне оккупировали Даченское, Новый труд, Волково.

Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Не менее напряженная ситуация и на Кураховском направлении. Силы обороны были вынуждены подвинуться с некоторых позиций. В частности, продвижение врага зафиксировано в самом Курахово и его южных окрестностях, в Шевченке, Петропавловке, возле Сонцовки.

Вероятно, ВСУ отошли от Кураховской ТЭС, поскольку Генштаб сообщает о перемещении боев в район возле Дачного, что за городом. Официальной информации о захвате Курахово от ВСУ не поступало.

Также россияне пытаются захватить Янтарное, атакуя с Константинопольского и Сухих Ялов, но безуспешно. Сейчас противник закрепился в этих селах и проводит накопление для дальнейшего давления.

Курахово

Ситуация на Кураховском направлении / Карта DeepStateMAP

Добавим, на Времевском направлении россияне продвинулись возле Нескучного. Вокруг Большой Новоселки образуется угрожающая ситуация: враг развивает попытки взять Силы обороны в "клешни", атакуя с Нового Комара и возле Нескучного.

Силы обороны продолжают удерживать часть Торецка под своим контролем. Однако ситуация в городе чрезвычайно напряженная и, как описали DeepState, хаотичная. Причиной является чрезвычайно плотный огневой контакт между сторонами.

Позиции буквально могут быть рядом друг с другом, а стрелковые бои могут проходить между комнатами дома. Российская пехота продвигается вглубь города, прячется среди обломков и домов, что затрудняет ее поражения.

Сейчас активные боевые действия продолжаются в центре города, в районе шахты "Центральная" и микрорайоне "Забалка". Кроме этого враг пытался продвигаться в сторону Щербиновки, однако это ему не удалось. Вражеские силы были уничтожены. Однако относительно самого Торецка, то в течение недели врагу удалось достичь подтвержденного успеха.

Ситуация на Торецком направлении / Карта DeepStateMAP

В районе Часового Яра продвижений не зафиксировано.

В течение определенного времени россияне осуществляют активизацию в направлении села Ивановка на Лиманском направлении. Некоторое время назад россияне образовали там плацдарм. Путем постоянного давления пехотой насыщается в районе населенного пункта с последующим продвижением.

Россияне пытаются давить по всему отрезку Ивановка-Терны-Ямполовка-Торское. Россияне в первую очередь нацелились на первые два населенных пункта. Если возле Тернов враг не преуспел, то в Ивановке россияне увидели возможность для продвижения и будут это использовать.

DeepState пишут, что особенно неприятным будет выход оккупантов на высоты за самым селом. Украинские военные делают все, чтобы выбить врага и сломать замысел. Враг, кроме образованного плацдарма, имеет возможность заходить в село и делает это с целью закрепиться там для организации дальнейшего продвижения. Моментами пехоту противника можно заметить за селом, но ее оперативно уничтожают Вооруженные Силы.

Лиманское направление

Ситуация на Лиманском направлении / Карта DeepStateMAP

Заметим, что на Купянском и Харьковском направлениях, несмотря на все попытки, россияне успеха не достигли. Силы обороны держат оборону.

Похоже, оккупанты до сих пор не отбросили самоубийственную идею высадиться на правом берегу Херсона. В начале года россияне продолжили попытки ударов на острова, в том числе возле Казацкого, Забича, Большого Потемкинского.

Украинские силы продолжают контрбатарейную борьбу, параллельно отбивая попытки врага форсировать Днепр. У противника становится все меньше лодок и, что особенно важно, – личного состава. Порой россияне даже не успевают сесть в лодку, как их ликвидируют Силы обороны.

Однако враг буквально уничтожает Херсон, терроризируя гражданское население: россияне бьют как из артиллерии, так и охотятся за местными с помощью дронов.

На дворе уже январь 2025 года, а это значит, что наши защитники провели Новый год не со своей семьей, а сдерживая российское нашествие в окопах. Каждый воин сейчас жертвует собственным комфортом, чтобы в тылу украинцы могли хотя бы частично почувствовать новогоднюю атмосферу. Что мы можем сделать для военных уже сейчас – так это задонатить на нужды ВСУ. Именно для этого работает наш благотворительный Фонд24 – здесь вы можете найти сборы на актуальные потребности различных подразделений и отчеты за уже проделанную работу. Это будет замечательным подарком не только для наших защитников, но и для всей Украины.