О том, как изменилась ситуация на фронте с 30 декабря по 5 января, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

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Вооруженные Силы снова наступают в Курской области

Конец прошлой недели снова приковал внимание общественности к Курской области. И нет, она не принесла резких изменений линии боевого соприкосновения, однако дала надежду громким скулениям российских военкоров. Вражеские источники 5 января сообщили о начале нового наступления Сил обороны на Курском направлении.

Отдельные намеки были и от украинских чиновников. В частности, глава ЦПД Андрей Коваленко сообщил, что оккупанты "были атакованы на нескольких направлениях" и, по его словам, "это стало неожиданностью для них". В то же время глава Офиса президента Андрей Ермак написал: "Курщина, хорошие новости, Россия получает то, чего заслуживает".

Как пишут российские каналы, в наступлении была задействована бронетехника, машины разминирования, а также средства РЭБ, которые, как утверждается, успешно противодействуют российским беспилотникам. Пишут, что украинские военные имеют "локальные успехи".

Согласно сообщениям в сети, украинские силы проводили атаки по трем направлениям. Основное, как отмечается, это наступление из райцентра Суджи в сторону Большого Солдатского. Предварительно, ВСУ продвинулись в полях на юго-запад и юг от Бердина и вошли в южную часть населенного пункта. Институт изучения войны также пишет, что было активизировано наступление в районе Леонидово, а также проведена атака возле Пушкарного, к востоку от Суджи.

В то же время DeepState пишет, что россияне проводят наступление на Малую Локню, Свердликово и Леонидовку. Штурмовые действия ВСУ продолжаются параллельно с этим, поэтому делать выводы по ЛБЗ пока рано. Ожидаем официальной информации. Согласно карте DeepState, за прошедшую неделю изменений не зафиксировано.

Ситуация в Курской области / Карта DeepStateMAP

Продвижение возле Покровска и ад в Нововасильевке

Российские войска в течение прошлой недели не меняли свой приоритет. Интенсивность боев на Покровском направлении остается наибольшей. Враг намерен выйти к самому городу и границе Днепропетровской области. Россиянам осталось около 2,5 километров до домов в самом Покровске.

По всему южному отрезку от Покровска по линии населенных пунктов от Сухого Яра до Нововасильевки россияне продолжают небольшими группами лезть, насыщаться и закрепляться для дальнейшего продвижения. Россияне имеют переменный успех.

С начала недели продолжаются особенно ожесточенные бои за село Нововасильевка. Отмечается, что россияне наступают в нескольких местах. Ежедневно в село заходит на штурм ориентировочно от двух взводов пехоты до целой роты. В большинстве пешим порядком, иногда при поддержке ББМ, а иногда вообще на ЛАТ. Россиянам удалось достичь успеха в центре села, однако частично он присутствует во всех уголках населенного пункта. Бои идут буквально за каждый дом. Иногда Силы обороны могут быть в одном, а оккупанты – в соседнем. DeepState пишут, что тактическая обстановка в селе на уровне хаоса.

В течение прошлой недели враг достиг успеха вблизи Успеновки, также в Соленом, Зеленом, Новоелизаветовке, Воздвиженке. Россияне оккупировали Даченское, Новый труд, Волково.

Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Какая сейчас ситуация в Курахово и его окрестностях

Не менее напряженная ситуация и на Кураховском направлении. Силы обороны были вынуждены подвинуться с некоторых позиций. В частности, продвижение врага зафиксировано в самом Курахово и его южных окрестностях, в Шевченке, Петропавловке, возле Сонцовки.

Вероятно, ВСУ отошли от Кураховской ТЭС, поскольку Генштаб сообщает о перемещении боев в район возле Дачного, что за городом. Официальной информации о захвате Курахово от ВСУ не поступало.

Также россияне пытаются захватить Янтарное, атакуя с Константинопольского и Сухих Ялов, но безуспешно. Сейчас противник закрепился в этих селах и проводит накопление для дальнейшего давления.

Ситуация на Кураховском направлении / Карта DeepStateMAP

Добавим, на Времевском направлении россияне продвинулись возле Нескучного. Вокруг Большой Новоселки образуется угрожающая ситуация: враг развивает попытки взять Силы обороны в "клешни", атакуя с Нового Комара и возле Нескучного.

В Торецке продолжаются хаотичные бои

Силы обороны продолжают удерживать часть Торецка под своим контролем. Однако ситуация в городе чрезвычайно напряженная и, как описали DeepState, хаотичная. Причиной является чрезвычайно плотный огневой контакт между сторонами.

Позиции буквально могут быть рядом друг с другом, а стрелковые бои могут проходить между комнатами дома. Российская пехота продвигается вглубь города, прячется среди обломков и домов, что затрудняет ее поражения.

Сейчас активные боевые действия продолжаются в центре города, в районе шахты "Центральная" и микрорайоне "Забалка". Кроме этого враг пытался продвигаться в сторону Щербиновки, однако это ему не удалось. Вражеские силы были уничтожены. Однако относительно самого Торецка, то в течение недели врагу удалось достичь подтвержденного успеха.

Ситуация на Торецком направлении / Карта DeepStateMAP

В районе Часового Яра продвижений не зафиксировано.

Плацдарм россиян на Лиманском направлении

В течение определенного времени россияне осуществляют активизацию в направлении села Ивановка на Лиманском направлении. Некоторое время назад россияне образовали там плацдарм. Путем постоянного давления пехотой насыщается в районе населенного пункта с последующим продвижением.

Россияне пытаются давить по всему отрезку Ивановка-Терны-Ямполовка-Торское. Россияне в первую очередь нацелились на первые два населенных пункта. Если возле Тернов враг не преуспел, то в Ивановке россияне увидели возможность для продвижения и будут это использовать.

DeepState пишут, что особенно неприятным будет выход оккупантов на высоты за самым селом. Украинские военные делают все, чтобы выбить врага и сломать замысел. Враг, кроме образованного плацдарма, имеет возможность заходить в село и делает это с целью закрепиться там для организации дальнейшего продвижения. Моментами пехоту противника можно заметить за селом, но ее оперативно уничтожают Вооруженные Силы.

Ситуация на Лиманском направлении / Карта DeepStateMAP

Заметим, что на Купянском и Харьковском направлениях, несмотря на все попытки, россияне успеха не достигли. Силы обороны держат оборону.

Что происходит на Херсонских островах

Похоже, оккупанты до сих пор не отбросили самоубийственную идею высадиться на правом берегу Херсона. В начале года россияне продолжили попытки ударов на острова, в том числе возле Казацкого, Забича, Большого Потемкинского.

Украинские силы продолжают контрбатарейную борьбу, параллельно отбивая попытки врага форсировать Днепр. У противника становится все меньше лодок и, что особенно важно, – личного состава. Порой россияне даже не успевают сесть в лодку, как их ликвидируют Силы обороны.

Однако враг буквально уничтожает Херсон, терроризируя гражданское население: россияне бьют как из артиллерии, так и охотятся за местными с помощью дронов.

На дворе уже январь 2025 года, а это значит, что наши защитники провели Новый год не со своей семьей, а сдерживая российское нашествие в окопах. Каждый воин сейчас жертвует собственным комфортом, чтобы в тылу украинцы могли хотя бы частично почувствовать новогоднюю атмосферу. Что мы можем сделать для военных уже сейчас – так это задонатить на нужды ВСУ. Именно для этого работает наш благотворительный Фонд24 – здесь вы можете найти сборы на актуальные потребности различных подразделений и отчеты за уже проделанную работу. Это будет замечательным подарком не только для наших защитников, но и для всей Украины.