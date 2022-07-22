Ситуація в країні

Внаслідок російського вторгнення приблизно 20% території України опинилося в окупації. З 2014 року – це Крим та Донецьк і Луганськ з околицями, у 2022 році росіяни загарбали більшу частину Луганщини, а також окупували окремі райони Донеччини, Харківщини, Запоріжжя, Херсонщини та Миколаївщини.

Читайте Навчання онлайн чи офлайн: до чого готуватися школярам в Україні

На Півдні та Сході України тривають активні бойові дії, росіяни з особливим цинізмом гатять по цивільній інфраструктурі, а торгові центри, школи та інші навчальні заклади взагалі є "улюбленими" цілями цих нелюдів.

Запорізька, Одеська, Донецька, Харківська, Миколаївська області наразі регулярно обстрілюються не лише ракетами, але й артилерією та мінометами сусідів. Небезпечно на Півночі України – росіян там вибили, але вони через кордон обстрілюють Сумщину та Чернігівщину.

Наразі в Україні дозволено починати офлайновий навчальний процес лише у тих школах, де обладнані належним чином укриття.

Також триває ракетний терор цивільного населення – останні обстріли Кременчука, Харкова, Миколаєва, Часового Яру, Вінниці та інших міст доводять, що метою росії є геноцид і знищення всіх українців, і нема різниці – військові це чи цивільні, дорослі чи діти. Ба більше, освітні заклади для росіян – пріоритет.

росіяни влучили по двох найбільших університетах Миколаєва – дивіться відео:

​​

Якщо батьки побоюються очного навчання, то вони можуть обрати будь-яку форму для своєї дитини: дистанційну, індивідуальну чи екстернат, – міністр освіти Сергій Шкарлет пообіцяв, що у батьків і дітей буде вибір.

Навчальний рік не скасують

У деяких населених пунктах – складні умови, тому про те, щоб відновити у школах навчання офлайн не може бути й мови.

У прифронтових регіонах діти будуть навчатися дистанційно. Перелік державних, комунальних і приватних дистанційних шкіл є на сайті Міносвіти. Також відомості про те, у якому форматі буде відбуватися навчальний процес у вашому місті, селі, громаді та області будуть розміщені на відповідних електронних ресурсах і соцмережах.

Хто це вирішує

Питанням, як будуть працювати школи, опікуються військово-цивільні адміністрації. За поданням засновника навчального закладу керівник ВЦА вирішує, зважаючи на усі ризики, яким буде навчальний процес – дистанційним чи класичним.

В умовах воєнного часу ми впроваджуємо очний освітній процес у приміщеннях навчальних закладів виключно за погодженням із органами влади. За наявності небезпеки заклад запроваджує дистанційний чи змішаний формат навчання. Якщо в укритті не вистачає місць на всіх учасників освітнього процесу, є рекомендації щодо поділу навчання на кілька змін,

– міністр освіти Сергій Шкарлет 4 липня розповів про умови відновлення навчання.

Навчальний процес

Під час організації дистанційного навчання Міносвіти рекомендує використовувати матеріали Всеукраїнської школи онлайн.

В умовах дистанційного навчання школа самостійно ухвалює рішення щодо зняття обмеження на максимальну кількість учнів у класі.

Школярі можуть вчитись дистанційно – дивіться відео: