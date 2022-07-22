Ситуация в стране
В результате российского вторжения примерно 20% территории Украины оказалось в оккупации. С 2014 года – это Крым и Донецк и Луганск с окрестностями, в 2022 году россияне захватили большую часть Луганщины, а также оккупировали отдельные районы Донецкой, Харьковской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.
Читайте обучение онлайн или офлайн: к чему готовиться школьникам в Украине
На Юге и Востоке Украины продолжаются активные боевые действия, россияне с особым цинизмом стреляют по гражданской инфраструктуре, а торговые центры, школы и другие учебные заведения вообще являются "любимыми" целями этих изуверов.
Запорожская, Одесская, Донецкая, Харьковская, Николаевская области регулярно обстреливаются не только ракетами, но и артиллерией и минометами соседей. Опасно на Севере Украины – россиян там выбили, но через границу они обстреливают Сумщину и Черниговщину.
Также продолжается ракетный террор гражданского населения – последние обстрелы Кременчуга, Харькова, Николаева, Часового Яра, Винницы и других городов доказывают, что целью россии является геноцид и уничтожение всех украинцев, и нет разницы – это военные или гражданские, взрослые или дети. Более того, образовательные учреждения для россиян – приоритет.
россияне попали по двум крупнейшим университетам Николаева – смотрите видео:
Если родители опасаются очного обучения, то они могут выбрать любую форму для своего ребенка: дистанционную, индивидуальную или экстернат – министр образования Сергей Шкарлет пообещал, что у родителей и детей будет выбор.
Учебный год не отменят
В некоторых населенных пунктах – сложные условия, поэтому о том, чтобы восстановить в школах обучение офлайн не может быть и речи.
Кто это решает
Вопросом, как будут работать школы, занимаются военно-гражданские администрации. По представлению учредителя учебного заведения руководитель ВГА решает, учитывая все риски, каким будет учебный процесс – дистанционным или классическим.
В условиях военного времени мы внедряем очный образовательный процесс в помещениях учебных заведений исключительно по согласованию с органами власти. При наличии опасности заведение вводит дистанционный или смешанный формат обучения. Если в укрытии не хватает мест на всех участников образовательного процесса, есть рекомендации по разделу обучения на несколько смен,
– министр образования Сергей Шкарлет 4 июля рассказал об условиях возобновления учебы.
Учебный процесс
Во время организации дистанционного обучения Минобразования рекомендует использовать материалы Всеукраинской школы онлайн.
В условиях дистанционного обучения школа самостоятельно принимает решение о снятии ограничения на максимальное количество учащихся в классе.
Школьники могут учиться дистанционно – смотрите видео: