Учебный год – 2022/2023 пройдет в условиях военного положения, которое объявлено в Украине после начала полномасштабного российского вторжения. Согласно этому, весь учебный процесс в украинских школах будет подчинен логике военного времени.

Обучение онлайн или офлайн К чему готовиться школьникам в Украине

Требованием Кабмина было, по возможности, проводить обучение оффлайн. Чиновники считают, что это обеспечит необходимую социализацию детей и "лучший охват образования".

Прошлый учебный год украинские дети завершали онлайн, что повлияло как на уровень преподавания, так и на уровень усвоения материала. Также многим было просто не до уроков – миллионы украинцев покинули свои дома, некоторые потеряли их навсегда.

Школа в Марганце после российского обстрела 10 августа / Днепропетровская ОГА

Подготовка к новому учебному году

Согласно решениям Кабмина, оффлайновое обучение возможно только в тех школах, где есть укрытия. Учебным заведениям дали время на их обустройство и ремонт. Для большинства школ ими стали подвальные помещения. Контроль за процессом был возложен на ГСЧС, а всеобщий насущный осуществляет местная власть, а именно Военно-гражданская администрация.

На всей территории Украины активно проходит подготовка к новому учебному году, к которой привлечено большое количество государственных органов. Нашей основной целью является преобразование каждого учебного заведения в территорию безопасности. Если создать в учебном заведении безопасные условия для пребывания всех участников образовательного процесса невозможно, обучение оффлайн не будет проходить. Безопасность – главная составляющая,

– заместитель министра образования Вера Рогова рассказала о подготовке к новому учебному году.

Отчеты Минобразования показывают, что по состоянию на 1 сентября в Украине 36% школ имеют проверенные укрытия (по официальной классификации – "простейшие укрытия"). Именно в таких школах и будет возможно очное обучение.

Требования к укрытиям в учебных заведениях / Инфографика МОН

Отметим, что в некоторых областях ситуация значительно лучше, и там показатели школ, готовых к оффлайн-обучению, составляют 70% и выше. Например, по состоянию на конец июля, в Черкасской области 78% учебных заведений готовы к началу безопасного учебного года в формате оффлайн, в Киеве – 75%, в Черновицкой области – 76,3%. В больших городах ситуация лучше, а в селах и небольших городках – проблем больше.

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При этом все будет зависеть от ситуации безопасности в каждом отдельном населенном пункте. Будут решать, как будет проходить обучение, областные военные администрации и учредители учебных заведений.

Сейчас в Украине разрушены или получили повреждения более тысячи школ. Также нереальным выглядит возобновление оффлайн-обучения в прифронтовых зонах, а таковыми сейчас являются Николаевская, Запорожская, Харьковская области, опасно в приграничных с россией и беларусью районах на севере Украины. Кроме того, продолжается эвакуация из Донецкой области и Луганщины – обучение и даже только пребывание там для детей опасно.

Учебный процесс

В новом учебном году будет четыре модели образовательного процесса:

очное;

дистанционное;

смешанное обучение;

индивидуальная форма работы (экстернат или семейная форма обучения).

Чтобы определить, какой формат больше подходит детям, минобразования проводит опрос родителей. Сейчас большинство выбирают смешанный или очный формат образовательного процесса, уверяют чиновники.

Важно Где в Украине будут учиться дистанционно с 1 сентября

Не так радостно в отчетах образовательного омбудсмена Сергея Горбачева. Его офис инициировал собственный опрос родителей по организации нового учебного года. Этим Горбачев навлек на себя гнев Минобразования, увидевшего посягательство на собственные права и угрозу своим планам.

Что же испугало Минобразования? Результаты исследования указывают, что три четверти опрошенных родителей не готовы к тому, чтобы с 1 сентября их дети учились очно. И хотя авторы опроса подчеркивают, что он не репрезентативный, новость имела мощный эффект и спровоцировала между чиновниками настоящую эпистолярную войну.

В итоге выбрали золотую середину – чиновники создадут условия для обучения, а окончательное решение последует за родителями.

Право выбора формы обучения будет за родителями. Администрация школы создаст условия для очного и дистанционного обучения, а также уже работает над форматом смешанного обучения. Одни хотят скорейшего возвращения детей к традиционному обучению, взаимодействию с учителями и общению со сверстниками, ведь социализация – важный элемент для развития. Другие родители довольны созданными условиями в защитном сооружении школы, однако их сердца сжимаются от мысли, что они не будут рядом со своим ребенком в случае воздушной тревоги,

– Министр образования Сергей Шкарлет прокомментировал выбор формы обучения.