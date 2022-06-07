Як зазначив заступник міністра освіти та науки України Андрій Вітренко під час телемарафону, шкільна програма з нового навчального року зазнає низки змін. Зокрема вони стосуються Зарубіжної літератури та історії, передає 24 канал.

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Зміниться програма та методологія викладання

Заступник міністра підкреслив, що наразі при міністерстві працюють робочі групи. Усі вони займаються напрацюваннями, які вплинуть на навчальну програму з нового року.

Як зазначив Андрій Вітренко, до 15 червня до Міністерства освіти та науки повинні подати результати обговорень. Після цього їх опрацюють та вже вирішуватимуть, чи вносити до освітнього процесу з допомогою нормативних документів.

У Зарубіжній літературі не буде низки творів

Суттєвих змін зазнає Зарубіжна література. З програми планують вилучити твори низки письменників, а також самих авторів.

Такого як "Війна і Мир" в Україні вивчати вже не будуть. Тобто все, що оспівувало російські війська, усе це зникне з програми Зарубіжної літератури,

– підкреслив Вітренко.

Що стосується окремих авторів, то наразі точаться дискусії на рівні професіоналів. Заступник міністра підкреслює, що обговорення палкі та напружені. Але вони необхідні, щоб можна було дійти до спільного знаменника та побачити результати.

Історію України та Всесвітню історію викладатимуть по-новому

Андрій Вітренко зазначив, що у випадку з цими двома предметами змін зазнає саме методологія викладання. Ба більше, випишуть взаємовідносини між українською нацією та "русскім міром". Вони базуватимуться на історичних фактах і документах.

Нових підручників у школярів, швидше за все, не буде. Натомість викладачі отримають оновлений план роботи, згідно з яким і відбуватиметься навчання. Це дозволить, наприклад, викладати ту ж історію без викривлень у фактах, до яких схильні у Росії.

Сам же заступник міністра зауважив, що у нас і так чудова програма з цих предметів. Просто потрібно буде внести певні корективи в її подання.

Посилять національно-патріотичне виховання

Крім того, змін зазнає предмет Захист Вітчизни. У ньому з'явиться більше тем, які стосуються практичного спрямування. Також посилять національно-патріотичне виховання.

З'явиться окремий блок. У ньому розповідатимуть про правила поведінки з мінами та вибухонебезпечними предметами. Усе для того, щоб діти знали, чого не можна робити та що може загрожувати їхньому життю. Це особливо актуально зараз, адже величезні території України заміновані російськими загарбниками.

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З 1 вересня навчання проводитимуть офлайн

Крім того, заступник міністра зазначив, що навчання з 1 вересня повернеться до офлайн-режиму. Тож і дітям, і батькам слід готуватись до цього.

Тим часом мер Львова Андрій Садовий розповів, яким буде навчання у місті з 1 вересня. Він відзначив, що з нового навчального року усі діти, які перебувають у Львові, матимуть можливість ходити до школи.

Якщо буде необхідність, то дітей забезпечать усім необхідним. Мовиться про підручники, канцтовари, планшети й інше. Мер Львова підкреслив, що це на себе візьме місто.

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