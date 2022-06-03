Громадська організація “Смарт Освіта” анонсує продовження освітнього проєкту “Пізнавальні онлайн-зустрічі для дітей” до кінця червня. Тільки протягом травня ми провели 216 онлайн-уроків, які відвідали 5,5 тис. дітей. Усього ж зі старту проєкту наприкінці лютого на наші заняття завітали понад 50 тис. дітей.

Також є окремий блок, який ведуть іноземні вчителі. Вони забажали проводити заняття для українських дітей на волонтерських засадах і вже майже три місяці щоденно зустрічаються з ними.

Ці заняття відбуваються англійською, тож українські діти мають змогу розвинути свої розмовні навички. Окрім уроків, іноземні вчителі проводили зустрічі, наприклад, з Королівським музеєм Онтаріо, найбільшим у світі музейним комплексом від Смітсонівського інституту тощо. А одне з онлайн-заннять проводив відомий канадський астронавт Кріс Хатфілд. Його кавер-версія пісні Девіда Боуї “Space Oddity”, записаної на борту космічної станції, зібрала понад 50 млн переглядів на Youtube.



Заняття націлені на дітей шкільного віку. Всі заняття безоплатні та не потребують попередньої реєстрації.

У червні заняття будуть проводитися в будні. Стартуємо ми не зі самого ранку – тож проспати урок дітям навряд чи вдасться. Дізнатися про актуальний розклад та знайти посилання на онлайн-занняття можна в нашому телеграм-каналі.



Проєкт “Пізнавальні онлайн-зустрічі для дітей” реалізується ГО “Смарт Освіта” за підтримки ChildFund Deutschland (Дитячий фонд Німеччини) та сайту nus.org.ua (Нова українська школа).