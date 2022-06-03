Общественная организация "Смарт Образование" анонсирует продолжение образовательного проекта "Познавательные онлайн-встречи для детей" до конца июня. Только в течение мая мы провели 216 онлайн-уроков, которые посетили 5,5 тыс. детей. Всего же со старта проекта в конце февраля наши занятия посетили более 50 тыс. детей.
Также есть отдельный блок, который ведут иностранные учителя. Они захотели проводить занятия для украинских детей на волонтерской основе и уже почти три месяца ежедневно встречаются с ними.
Эти занятия проходят на английском, поэтому украинские дети могут развить свои разговорные навыки. Кроме уроков, иностранные учителя проводили встречи, например, с Королевским музеем Онтарио, крупнейшим в мире музейным комплексом Смитсоновского института и т.д. А одно из онлайн-занятий проводил известный канадский астронавт Крис Хатфилд. Его кавер-версия песни Дэвида Боуи "Space Oddity", записанной на борту космической станции, собрала более 50 млн просмотров на Youtube.
Занятия нацелены на детей школьного возраста. Все занятия бесплатны и не требуют предварительной регистрации.