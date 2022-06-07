Как отметил заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко во время телемарафона, школьная программа с нового учебного года претерпевает ряд изменений. В частности, они касаются Зарубежной литературы и истории, передает 24 канал.

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Изменится программа и методология преподавания

Замминистра подчеркнул, что сейчас при министерстве работают рабочие группы. Все они занимаются наработками, которые окажут влияние на учебную программу с нового года.

Как отметил Андрей Витренко, до 15 июня в Министерство образования и науки должны представить результаты обсуждений. После этого их проработают и будут решать, вносить ли в образовательный процесс с помощью нормативных документов.

В зарубежной литературе не будет ряда произведений

Существенные изменения претерпевает Зарубежная литература. Из программы планируется изъять произведения ряда писателей, а также самих авторов.

Такого, как "Война и Мир" в Украине изучать уже не будут. То есть все, что воспевало русские войска, все это исчезнет из программы Зарубежной литературы,

– подчеркнул Витренко.

Что касается отдельных авторов, то сейчас ведутся дискуссии на уровне профессионалов. Замминистра подчеркивает, что обсуждения жаркие и напряженные. Но они необходимы, чтобы можно было дойти до общего знаменателя и увидеть результаты.

Историю Украины и Всемирную историю будут преподавать по-новому

Андрей Витренко отметил, что в случае с этими двумя предметами изменений претерпевает именно методология преподавания. Более того, выпишут взаимоотношения между украинской нацией и "русским мерой". Они будут основываться на исторических фактах и документах.

Новых учебников у школьников, скорее всего, не будет. Преподаватели получат обновленный план работы , согласно которому и будет проходить обучение. Это позволит, например, излагать ту же историю без искажений в фактах, которым подвержены в России.

Сам же замминистра заметил, что у нас и так отличная программа по этим предметам. Просто нужно будет внести определенные коррективы в ее представление.

Усилят национально-патриотическое воспитание

Кроме того, изменения претерпевают предмет Защита Отечества. В нем появится больше тем, относящихся к практическому направлению. Также усилят национально-патриотическое воспитание.

Откроется отдельный блок. В нем будут рассказывать о правилах поведения с минами и взрывоопасными предметами. Все для того, чтобы дети знали, что нельзя делать и что может угрожать их жизни. Это особенно актуально сейчас, ведь огромные территории Украины заминированы российскими захватчиками.

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С 1 сентября учебу будут проводить офлайн

Кроме того, замминистра отметил, что обучение с 1 сентября вернется в офлайн-режим. Поэтому и детям и родителям следует готовиться к этому.

Тем временем мэр Львова Андрей Садовый рассказал, какой будет учеба в городе с 1 сентября . Он отметил, что с нового учебного года все дети, которые находятся во Львове, смогут ходить в школу.

Если будет необходимость, то детей обеспечат всем необходимым. Речь идет об учебниках, канцтоварах, планшетах и прочем. Мэр Львова подчеркнул, что это возьмет на себя город.

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