На думку офіцера Сил спеціальних операцій ЗСУ, а також директора школи "Будокан" Олександра Козловського, українська програма досі дуже радянська. Про це він заявив в ефірі 24 каналу.

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Він акцентував, що навіть не треба брати тільки зарубіжну літературу. В нас речі, які потрібні в цьому житті, чомусь не вивчаються. При цьому голови дітям забиваються різним шлаком.

Щодо російських творів. Я людина ліберального світогляду тому, що читати та якою мовою читати – це справа кожної людини. А от що вивчати – зовсім інша річ,

– зазначив Олександр Козловський.

"Треба вивчати те, що формує людську свідомість, що робить дитину краще, що робить дитину добрішою, гармонійнішою. Не засовувати в програму все підряд", – додав Козловський.

Він сподівається, що колись у сферу освіти прийде молода плеяда вчителів, викладачів, директорів шкіл, працівників міністерства – тоді все зміниться. Ця війна це змінить.

"Якщо воно не зміниться і ми будемо такі самі як росіяни, тільки у вишиванках, тоді не зрозуміло за що сьогодні гинуть кращі з кращих українців. Освіта вона основа всього – і наших військових перемог, і економіки, і міжнародних відносин. Все, щоб ми не взяли, залежить від освіти", – повідомив директора школи "Будокан".

Як після перемоги не втратити оці зміни, які починають відбуватися

На думку Олександра Козловського, вони не втратяться, бо занадто висока ціна. Навіть якби хтось хотів щось просто заморозити – вже не вийде.

За його словами, також можна побачити, яке чудове молоде покоління зростає. "Я так думаю, що отой шлак про який я вже казав, це покоління повинно скрізь знести. Якщо, звісно, ми хочемо стати в один ряд з іншими європейськими країнами", – зазначив Олександр Козловський.

Останні новини щодо освіти в Україні

У школах Києва не викладатимуть російською, а також державна мова країни-агресорки зникне з програми навчання, як предмет чи факультатив. Про це йдеться у відповіді Департаменту освіти та науки Київської міської державної адміністрації на запит молодіжного клубу "Джура".

В українській шкільній програмі планують залишити лише тих російських письменників, творчість яких була тісно пов’язана з Україною. Серед них Микола Гоголь, Володимир Короленко, Анатолій Кузнецов, Ільф та Петров.

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