По мнению офицера Сил специальных операций ВСУ, а также директора школы "Будокан" Александра Козловского, украинская программа до сих пор очень советская. Об этом он заявил в эфире 24 канала.

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Он акцентировал, что даже не нужно брать только зарубежную литературу. У нас вещи, необходимые в этой жизни, почему-то не изучаются. При этом головы детям забиваются разным шлаком.

Относительно российских произведений. Я человек либерального мировоззрения, потому что читать и на каком языке читать – это дело каждого человека. А вот что изучать – совсем другое дело,

– отметил Александр Козловский.

"Надо изучать то, что формирует человеческое сознание, что делает ребенка лучше, что делает ребенка добрее, гармоничнее. Не засовывать в программу все подряд", – добавил Козловский.

Он надеется, что когда-нибудь в сферу образования придет молодая плеяда учителей, преподавателей, директоров школ, работников министерства – тогда все изменится. Эта война это изменит.

"Если оно не изменится и мы будем такие же, как россияне, только в вышиванках, тогда непонятно за что сегодня гибнут лучшие из лучших украинцев. Образование оно основа всего – и наших военных побед, и экономики, и международных отношений. Все, чтобы мы не взяли, зависит от образования", – сообщил директор школы "Будокан".

Как после победы не потерять эти изменения, которые начинают происходить

По мнению Александра Козловского, они не потеряются, потому что слишком высока цена. Даже если бы кто-нибудь хотел что-то просто заморозить – уже не получится.

По его словам, также можно увидеть, какое замечательное молодое поколение растет. "Я так думаю, что тот шлак, о котором я уже говорил, это поколение должно везде снести. Если, конечно, мы хотим стать в один ряд с другими европейскими странами", – отметил Александр Козловский.

Последние новости по образованию в Украине

В школах Киева не будут преподавать русский язык, а также государственный язык страны-агрессора исчезнет из программы обучения, как предмет или факультатив. Об этом говорится в ответе Департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации на запрос молодежного клуба "Джура".

В украинской школьной программе планируют оставить только тех русских писателей, творчество которых было тесно связано с Украиной. В их числе Николай Гоголь, Владимир Короленко, Анатолий Кузнецов, Ильф и Петров.

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