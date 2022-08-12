Про це повідомила 12 серпня нардепка Юлія Гришина. Вона вказала, що для такої зміни правил наразі потрібні відповідні напрацювання Кабміну, зокрема, міністра оборони Олексія Резнікова. Також у цей день президент Володимир Зеленський вніс у Раду законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації.

Зауважте Наскільки в Україні продовжать мобілізацію та воєнний стан: деталі законопроєктів Зеленського

Кому ще хочуть дозволити виїзд з країни

Політикиня написала, що прохання про зняття обмежень із частини осіб направив до Міноборони головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Маємо важливий подарунок на День молоді від нашого найкращого Головнокомандувача ЗСУ! Сьогодні Міністерство оборони отримало від нього звернення з проханням дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Це, зокрема, студенти,

– вказала політикиня.

Зауважте! Щодо тих, хто не підлягає мобілізації, то це досить великий перелік осіб. Із ним можна ознайомитися за цим посиланням.

До теми – наскільки Рада продовжить мобілізацію та воєнний стан: дивіться відео