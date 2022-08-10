Кого не можуть мобілізувати

Під час загальної мобілізації на військову службу можуть призвати усіх військовозобов'язаних громадян України, які не входять до категорій осіб, що не підлягають призову. Саме про них розповіла 24 каналу Надія Грищенко, адвокатка, юристка Ario Law Firm.

Увага Усіх призовників тепер вносять до єдиного е-реєстру

Категорії осіб, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації:

заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду;

які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи;

опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною;

жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби, визначених частиною шостою статті 2 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

Окрім того, за словами експертки, не призивають на службу також тих, хто здобуває вищу освіту та професійно-технічну, аспіранти, докторанти, наукові й науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти.

Щоб дізнатись більше відповідей експертки, зокрема, про те, чи мобілізовують військових, у яких є маленькі діти, радимо прочитати публікацію повністю тут.

Мобілізація в Україні: коротко

Дехто в Україні має так званий "білий квиток", який видає призовнику військово-лікарська комісія. Навіть під час мобілізації він звільняє чоловіка від служби в армії.

Установи, організації та підприємства мають право забронювати військовозобов'язаних працівників.

Також змінилися правила для того, щоб видавати військовий квиток тим, хто його досі не отримав.

Наразі усіх призовників вносять до електронного реєстру.

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