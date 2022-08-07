Під час цього терміну є різні хвилі мобілізації. Тож Надія Грищенко, адвокатка, юристка Ario Law Firm нагадала про основні хвилі, а також хто в їх межах підлягає призову.

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Хвилі мобілізації та хто в їх межах підлягає призову

Першою чергою комплектування бойових військових частин проводиться резервістами, колишніми учасниками АТО і ООС. Чисельність підрозділів поступово нарощують шляхом призову військовослужбовців та військовозобов'язаних, які вже відслужили. Під час другої хвилі призивають резервістів, які не потрапили до першої хвилі мобілізації, а також військовослужбовців, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом. Третя хвиля – це офіцери запасу та військовозобов'язані, які закінчили військові кафедри університетів. Натомість під час четвертої хвилі призивають усіх громадян призовного віку – від 18 до 60 років, які підлягають мобілізації (не мають обмежень за віком, станом здоров'я тощо).

Водночас Грищенко зазначила, що такий поділ є умовним для визначення осіб, які перебувають у пріоритеті на призов, й документально він нічим не закріплений.

Тому це не означає, що осіб з умовної четвертої черги не будуть мобілізувати, поки не мобілізують всіх осіб з умовної другої черги.

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