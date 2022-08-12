Таким чином режим воєнного стану та мобілізації триватиме до 21 листопада. Остаточне рішення повинна ухвалити Верховна Рада України.

Нагадаємо Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації

Деталі президентських законопроєктів

Під час попереднього продовження режиму воєнного стану та мобілізації, Верховна Рада підтримала їхню дію до 23 серпня. Однак бойові дії все ще тривають.

Законопроєкт передбачає продовження дії воєнного стану з 5:30 23 серпня. Те ж стосується і мобілізації.