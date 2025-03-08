Майже 20 тисяч захисниць служать на бойових посадах, понад 5 500 – воюють безпосередньо на передовій. Загалом кількість жінок у війську з початку 2022 року зросла на 20 відсотків, передає 24 Канал із посиланням на Центр протидії дезінформації.

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Ті, завдяки, яким існує Україна

У ЦПД підготували відеопривітання для українських військовослужбовиць.

Жінки і війна: дивіться відео

Привітав жінок у війську й головком Олександр Сирський.

У цей день я хочу вам подякувати за вашу силу, сміливість і відвагу. За вашу бойову роботу. За те, що, попри всі труднощі, ви продовжуєте боротися, рятувати, підтримувати та надихати. За те, що у цій війні ви стали для усього світу символом незламності, гордості та нескореності,

– йдеться у звернення головнокомандувача.

Сирський зауважив, що за час війни отримали статус учасниць бойових дій понад 20 тисяч жінок-військовослужбовиць. Відзначені державними нагородами – майже півтори тисячі. П'ять жінок-військових вшановані найвищим званням, Герой України. Із них троє – посмертно.

Нагадаємо, що нещодавно звання Героя України посмертно присвоїли парамедикині Ірині Цибух.