Указ президента оприлюднений на сайті уряду, передає 24 Канал.

Дивіться також На війні загинув майор із Полтавщини Олександр Коваленко, нагороджений орденом Хмельницького

Ірині Цибух присвоїли Героя України посмертно

Зеленський наказав присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Ірині Цибух – громадській діячці, керівниці екіпажу добровольчого батальйону "Госпітальєри". В указі згадується, що це звання дівчина отримує "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові."

Нагадаємо, що львів'янка Ірина Цибух загинула 29 травня 2024 року на Харківському напрямку під час ротації. За кілька днів дівчині мало виповнитися 26 років.

Зазначимо, що Ірина була професійною журналісткою. Вона закінчила Національний університет "Львівська політехніка". З 2017 року дівчина працювала у команді "Суспільного". Вона готувала міжрегіональні спеціальні ефіри, втілювала грантові проєкти та знімала документальні фільми, була медіатренеркою. Була переможницею конкурсу професійної журналістики "Честь Професії" у 2021 році у категорії "Найкраща публіцистика в локальному медіа" та фіналісткою у номінації "Найкращий репортаж" у 2018 році.

Після початку повномасштабного вторгнення Цибух повернулася до лав добровольчого батальйону "Госпітальєри", де відбула кілька ротацій на передовій ще з 2014-го.