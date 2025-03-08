Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на джерела в ГУР.

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Цієї ночі українські безпілотники цієї завдали чергового удару по нафтопереробних потужностях країни-агресорки. Наші джерела підтвердили, що група БпЛА атакувала підприємство "Кірішнєфтєоргсинтез" в Кірішському районі Ленінградської області.

Російські телеграм-канали писали, що вибухи на цьому об'єкті пролунали близько 6 години ранку. Внаслідок атаки пошкоджений щонайменше один з резервуарів підприємства. Це підтвердив і так званий губернатор.

"Кірішнєфтєоргсинтез" є значущим підприємством нафтопереробної галузі кремля і бере участь у забезпеченні російської окупаційної армії,

– наголосили джерела в розвідці.

Додали, незважаючи ні на що, ГУР продовжує демонтувати вуглеводневу галузь агресора, позбавляючи російську воєнну машину її "кровоносної системи".