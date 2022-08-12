Об этом сообщила 12 августа нардеп Юлия Гришина. Она указала, что для этого сейчас нужны соответствующие наработки Кабмина, в частности, министра обороны Алексея Резникова. Также в этот день президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о продлении военного положения и мобилизации.

Заметьте Насколько в Украине будет продлена мобилизация и военное положение: законопроекты Зеленского

Кому еще хотят разрешить выезд из страны

Политик написала, что просьбу о снятии ограничений с части лиц направил в Минобороны главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Есть важный подарок на День молодежи от нашего лучшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного! Сегодня Министерство обороны получило от него обращение с просьбой разрешить выезд за границу тем, кто не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период. Это, в частности, студенты,

– указала политик.

Заметьте! Что касается тех, кто не подлежит мобилизации, то это достаточно большой перечень лиц. С ним можно ознакомиться по этой ссылке.

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