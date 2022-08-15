Войска агрессора в Херсонской области составляют до 30 батальонно-тактических групп. Об этом 24 каналу сообщил военный эксперт Олег Жданов.

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оккупанты готовятся к обороне

Однако россияне понимают, что даже в таких условиях не выдержат наступления.

Поэтому они приняли решение переходить к обороне,

– заметил Жданов.

Он рассказал, что украинские военные произвели зачистку штабов командных пунктов врага. Так, пункты управления 49 армии, 76 десантно-штурмовой дивизии и 126 бригады береговой обороны были уничтожены.

Остатки системы управления оккупанты перенесли на левый берег и теперь будут дистанционно управлять этими войсками. Но это сильно деморализует врага .

"Уже в самом дальнем окопе последний боец знает, что штаб переехал на левый берег. И он понимает, если бежать, его здесь бросят", – отметил военный эксперт.

Сейчас наша главная задача обеспечить огневой контроль над логистикой этих группировок и постепенно снижать их боевой потенциал, чтобы заставить или отступать, или сдаваться.

– объяснил Жданов.

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