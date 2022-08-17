Об этом в интервью 24 каналу рассказал военнослужащий и депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

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"Если разрушить восстановленные артерии и продолжать системно то, что происходит последние 2 недели, то ситуация у орков будет ослабляться. Проявят ли они жест доброй воли? С логистической точки зрения должны проявить", – сказал Хлань.

Могут оказаться в окружении

Нардеп считает, что для россиян Херсон будет большой репутационной потерей, и поэтому они перебросили в город большое количество живой силы. Оккупанты проводят политику удержания как раз на тех позициях, на которых находятся.

Если все же произойдет перелом и мы сможем продвинуться поближе к Антоновскому мосту, справа которого Херсон, и отрезать оккупанта от переправы, то город будет фактически окружен. У россиян не будет другого варианта как перебираться через Днепр вплавь,

– сказал Хлань.

Он добавил, что местные жители сообщают – оккупанты ищут даже по гаражам людей средства для плавания. Они готовят возможный путь ухода в случае оцепления

"Это не шутка. Они выкупают и резиновые лодки", – сказал Хлань.

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