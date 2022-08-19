Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он отметил, что интернет и связь не работали до обеда.
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россияне передислоцировали войска
Молчанов заметил, что россияне осуществляли передислокацию с помощью понтонных переправ. Также на единичных автомобилях через Антоновский мост. А еще на подступах к этому мосту накапливается большая автоколонна с юга, то есть со стороны Олешек.
Чтобы не было сообщений в ВСУ от олешковцев, от херсонцев, оккупанты выключали интернет и связь и восстановили ее где-то с обеда,
– подчеркнул активист.
Так, по словам Молчанова, связи не было не только у местных жителей, но и у самих россиян. Они практически находились в информационном вакууме. Могли пользоваться своими рациями, однако и с ними постоянно возникают проблемы.
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оккупанты боятся украинских корректировщиков
Молчанов также рассказал, что эта "акция" связана еще и с тем, что россияне панически боятся украинских корректировщиков огня.
"Все репрессии в регионе сейчас связаны с тем, что они ищут корректировщиков", – подытожил херсонский активист.
Ситуация в Херсонской области: последние новости
- россияне ждут и боятся контрнаступления ВСУ. После ударов ВСУ по мостам, оккупанты ищут у местных даже средства для плавания, чтобы убежать на левый берег Днепра.
- 18 августа украинская авиация нанесла 4 удара по скоплениям вражеской живой силы. Бойцы ракетно-артиллерийских подразделений выполнили более 200 огневых задач.
- ВСУ нанесли удар по россиянам в Новой Каховке. Кроме того, еще раз попали по Каховскому мосту.