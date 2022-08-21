По данным Генштаба, россияне активно перемещают свои средства ПВО на территорию Беларуси. На Северском направлении оккупанты обстреляли из миномета Пушкари Черниговской области и Мирополье и Павловку Сумской области.

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Что происходит на Донбассе

На Славянском направлении захватчики били из артиллерии возле Шевеловки, Краснополья, Дибровного, Норцовки, Сулиговки и Долины. В направлении Пасека – Богородичное оккупанты провели безуспешную разведку боем и отошли. Они пытались штурмовать направления Бражковка – Новая Дмитровка и Сулиговка – Новая Дмитровка. Однако Вооруженные Силы Украины остановили россиян и те отступили.

На Донецком направлении враг пытается продолжить наступление.

На Краматорском направлении под огонь ствольной и реактивной артиллерии попали территории возле Северска, Григорьевки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. На направлении Берестово – Ивано-Дарьевка россияне отличились неудачным наступлением.

На Бахмутском направлении вражеские войска обстреляли позиции ВСУ из танков, ствольной артиллерии и РСЗО возле Соледара, Яковлевки, Зайцева, Шумов и Зализничного. Возле Бахмута, Соледара и Зайцева россияне выпустили бомбы из авиации.

Наступление захватчики вели на направлениях Покровское – Бахмутское и Семигорье – Зайцево. К счастью, успеха не имели. Сейчас продолжаются активные боевые действия на направлениях Железная Балка – Нью-Йорк и Новоселовка – Нью-Йорк.



Боевые действия на Донбассе / Карта Liveuamap

На Авдеевском направлении "горячо" было около Марьинки, Водяного, Александрополя, Песков и других населённых пунктов. россияне вели воздушную разведку дронами неподалеку от Покровска, Красногоровки, Веселого и Опытного.

Сейчас ВСУ пытаются отразить штурм врага на направлениях Пески – Невельское, Лозовое – Невельское и Старомихайловка – Марьинка.

На Новопавловском направлении россияне вели артиллерийский огонь вблизи Великой Новоселки, Пречистовки, Времовки и т.д. Возле Новомихайловки и Павловки они применили авиацию.

Ситуация на Юге Украины

На Запорожском направлении россияне обстреляли из разных типов оружия:

Нескучное,

Зализничное,

Малиновку,

Малую Токмачку,

Полтавку,

Новоселку,

Дорожнянку,

Орехов,

Малые Щербаки,

Червоное,

Новоданилловку.

Возле областного центра враг вел воздушную разведку с помощью беспилотника "Орлан-10".



Обстрелы и наступления на Юге Украины / Карта Liveuamap

На Южнобужском направлении оккупанты накрыли своим огнем сразу 17 населенных пунктов. Удар с авиации враг нанес возле Ольгиного, Заречного, Новогригорьевки, Белой Криницы, Таврического, Лозового и Андреевки. Также оккупанты вели воздушную разведку.

На Николаевском направлении войско врага ведет наступление на Васильки – Благодатное и, к сожалению, имеет частичный успех. По состоянию на 6 часов утра 21 августа оккупанты заняли южную окраину Благодатного.



Карта боевых действий в Украине / Карта Liveuamap

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