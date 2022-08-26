Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він також зазначив, що російське угрупування в районі Херсону заблоковане, а українські воїни отримали вогневий контроль над переправами та тиловими складами.
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За словами Олега Жданова, тепер ми можемо методично примушувати окупантів або здатись, або загинути чи втекти.
Ймовірно, на сьогодні, вже немає такої потреби у ЗСУ йти в лобові атаки саме на цьому напрямку, тим паче, росіяни вже не можуть перегрупувати таку кількість своїх військових,
– зазначає військовий експерт.
Аналіз ситуації на фронтах російсько-української війни: дивіться відео
Міст через дамбу Каховської ГЕС суттєво пошкодили
- Депутат Херсонської обласної ради й військовий ТрО Сергій Хлань повідомив, що українські військові повністю знищили логістику окупантів на Каховській ГЕС у Херсонській області, сталось це 12 серпня. Він наголосив, що загарбники втратили останній шлях для того, щоб перекидати свою техніку.
- Хлань нагадав, що ввечері 11 серпня було знищено скупчення військ на правому березі Дніпра у селі Веселе, що біля греблі Каховської ГЕС. Як він сказав, у Веселому росіяни накопичували свою зброю та техніку.
- Наступного дня, 13 серпня, у Збройних Силах України підтвердили влучання по автомобільному мосту дамби Нової Каховки. Зокрема, про це написав в телеграмі речник оперативного командування "Південь".