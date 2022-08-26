Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він також зазначив, що російське угрупування в районі Херсону заблоковане, а українські воїни отримали вогневий контроль над переправами та тиловими складами.

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За словами Олега Жданова, тепер ми можемо методично примушувати окупантів або здатись, або загинути чи втекти.

Ймовірно, на сьогодні, вже немає такої потреби у ЗСУ йти в лобові атаки саме на цьому напрямку, тим паче, росіяни вже не можуть перегрупувати таку кількість своїх військових,

– зазначає військовий експерт.

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