Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он также отметил, что российская группировка в районе Херсона заблокирована, а украинские воины получили огневой контроль над переправами и тыловыми складами.

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По словам Олега Жданова, теперь мы можем методично принуждать оккупантов или сдаться, или погибнуть или убежать.

Вероятно, на сегодняшний день уже нет такой потребности в ВСУ идти в лобовые атаки именно на этом направлении, тем более, россияне уже не могут перегруппировать такое количество своих военных.

– отмечает военный эксперт.

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