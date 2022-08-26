Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он также отметил, что российская группировка в районе Херсона заблокирована, а украинские воины получили огневой контроль над переправами и тыловыми складами.
Читайте также Оккупанты снова "курят" возле Антоновского моста и Чернобаевки: мощные фото
По словам Олега Жданова, теперь мы можем методично принуждать оккупантов или сдаться, или погибнуть или убежать.
Вероятно, на сегодняшний день уже нет такой потребности в ВСУ идти в лобовые атаки именно на этом направлении, тем более, россияне уже не могут перегруппировать такое количество своих военных.
– отмечает военный эксперт.
Анализ ситуации на фронтах русско-украинской войны: смотрите видео
Мост из-за дамбы Каховской ГЭС существенно повредили
- Депутат Херсонского областного совета и военный ТРО Сергей Хлань сообщил, что украинские военные полностью уничтожили логистику оккупантов на Каховской ГЭС в Херсонской области, произошло это 12 августа. Он подчеркнул, что захватчики потеряли последний путь для того, чтобы перекидывать свою технику.
- Хлань напомнил, что вечером 11 августа было уничтожено скопление войск на правом берегу Днепра в селе Веселое возле плотины Каховской ГЭС. Как он сказал, в Веселом русские накапливали свое оружие и технику.
- На следующий день, 13 августа, в Вооруженных Силах Украины подтвердили попадание по автомобильному мосту дамбы Новой Каховки. В частности, об этом написал в телеграме представитель оперативного командования "Юг".