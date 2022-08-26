окупанти визнають, що херсонці не хочуть референдуму
Зокрема, про це заявив гауляйтер кіріл стрємоусов. Каже, що херсонці просто ще не готові до референдуму повинні самі "публічно запропонувати свою дату".
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Окупантам не вдається організувати навіть фейкове приєднання до росії, тому вони вже почали вигадувати приводи для того, чому референдум провести не вдасться.
"Референдум має проводитися не окремо на Херсонщині, а одразу у всіх звільнених регіонах одночасно", – цинічно вважає гауляйтер.
Та усі розуміють, що проведення референдуму просто неможливе, ось і доводиться вигадувати хоча б якісь виправдання, щоб не втратити псевдоавторитет.
Крім того, за словами колаборанта, референдум відкладається через "перехід Херсонщини під соціальний формат та законодавство росії".
Останні новини щодо так званого референдуму
- росія не в змозі провести псевдореферендуми на окупованих територіях України. Загарбники вже вчетверте перенесли дату так званого "референдуму". Про це розповів депутат Херсонської облради та військовий територіальної оборони Сергій Хлань.
- Раніше росіяни анонсували проведення "референдуму" на кінець квітня, але переносили дату на початок травня, згодом на кінець травня і в підсумку на 11 вересня.
- 19 серпня в одному з районів Херсона росіяни почали проводити примусовий перепис населення. Це вже не перша спроба окупантів так підготуватись до "референдуму".
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