окупанти визнають, що херсонці не хочуть референдуму

Зокрема, про це заявив гауляйтер кіріл стрємоусов. Каже, що херсонці просто ще не готові до референдуму повинні самі "публічно запропонувати свою дату".

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Окупантам не вдається організувати навіть фейкове приєднання до росії, тому вони вже почали вигадувати приводи для того, чому референдум провести не вдасться.

"Референдум має проводитися не окремо на Херсонщині, а одразу у всіх звільнених регіонах одночасно", – цинічно вважає гауляйтер.

Та усі розуміють, що проведення референдуму просто неможливе, ось і доводиться вигадувати хоча б якісь виправдання, щоб не втратити псевдоавторитет.

Крім того, за словами колаборанта, референдум відкладається через "перехід Херсонщини під соціальний формат та законодавство росії".

Останні новини щодо так званого референдуму

росія не в змозі провести псевдореферендуми на окупованих територіях України. Загарбники вже вчетверте перенесли дату так званого "референдуму". Про це розповів депутат Херсонської облради та військовий територіальної оборони Сергій Хлань.

Раніше росіяни анонсували проведення "референдуму" на кінець квітня, але переносили дату на початок травня, згодом на кінець травня і в підсумку на 11 вересня.

19 серпня в одному з районів Херсона росіяни почали проводити примусовий перепис населення. Це вже не перша спроба окупантів так підготуватись до "референдуму".

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