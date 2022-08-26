оккупанты признают, что херсонцы не хотят референдума

В частности, об этом заявил гауляйтер кирил стремоусов. Говорит, что херсонцы просто не готовы к референдуму должны сами "публично предложить свою дату".

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Оккупантам не удается организовать даже фейковое присоединение к россии, поэтому они уже начали сочинять поводы для того, почему референдум провести не удастся.

"Референдум должен проводиться не отдельно в Херсонской области, а сразу во всех освобожденных регионах одновременно", – цинично считает гауляйтер.

Но все понимают, что проведение референдума просто невозможно, вот и приходится придумывать хотя бы какие-нибудь оправдания, чтобы не потерять псевдоавторитет.

Кроме того, по словам коллаборанта, референдум откладывается из-за "перехода Херсонской области под социальный формат и законодательство россии".

Последние новости о так называемом референдуме

россия не в состоянии провести псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины. Захватчики уже в четвертый раз перенесли дату так называемого "референдума". Об этом рассказал депутат Херсонского облсовета и военной территориальной обороны Сергей Хлань.

Ранее россияне анонсировали проведение "референдума" на конец апреля, но переносили дату на начало мая, затем на конец мая и в итоге на 11 сентября.

19 августа в одном из районов Херсона россияне начали проводить принудительную перепись населения. Это уже не первая попытка оккупантов так подготовиться к "референдуму".

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