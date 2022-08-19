Об этом 24 каналу рассказал депутат Херсонского облсовета, военнослужащий ВСУ Сергей Хлань. Он добавил, подобные попытки россияне время от времени устраивают еще с весны.
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Перепись проводят с разной целью
Хлань рассказал, что россияне устраивают перепись населения, каждый раз прикрываясь разной целью. К тому же они делают это не только в Херсоне, но и в оккупированных селах области.
Сначала говорили, что это обязательно нужно сделать по запросу ООН. Потом говорили: это для обеспечения жизнедеятельности города. Впоследствии заставили городского главу Херсона Игоря Колыхаева говорить, что перепись нужна для подготовки к отопительному сезону,
– отметил депутат.
Он также отметил, что эти планы оккупантов постоянно проваливались и не давали результатов. По его мнению, не исключение и сейчас.
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Даже в селе не смогли провести перепись
По словам военнослужащего, своей площадкой для экспериментов оккупанты считают Генический район. Но даже там в селе Стрелковое, которое является крайней точкой на Арабатской косе, не смогли провести перепись населения.
"Хотя они просто заставляли людей приходить в сельский клуб, чтобы провести перепись оставшихся. Но и там у них это закончилось ничем", – подчеркнул Хлань.
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Он также добавил, что россияне уже не упоминают о дате "референдума" 11 сентября. Все их планы рушатся из-за наших патриотических людей, которые саботируют попытки оккупантов провести перепись населения.
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